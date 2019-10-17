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新北三芝「茭白筍」美味上市　勾勒舌尖茭心好食光

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▲ 新北三芝「茭白筍」美味上市 勾勒舌尖茭心好食光。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三芝「茭白筍」美味上市，勾勒舌尖茭心好食光。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府攜手三芝區公所結合在地青農、商家，於26、27兩日在三芝淺水灣公車站旁廣場舉辦「三芝茭心好食光」推廣系列，現場除了好玩的親子DIY、茭白筍市集、各式茭白筍美食與農特產品，還會頒發第一屆三芝筊白筍評鑑比賽，民眾可以買到評鑑獲獎的三芝茭白筍，也可在周邊商家盡情享用茭白筍特色料理。

新北市是以赤殼種茭白筍為主要栽種品種，最大的特色是筍肉飽滿纖維細緻鮮甜，一年僅收成一次，雖然近年因氣候變遷造成氣候不穩定，但新北市茭白筍的產量依舊穩定成長，品質也非常優質新鮮，今年更舉辦第一屆的茭白筍評鑑活動，總共分成三組，帶殼組、剝殼組及甜筍王。10月23日於三芝區農會現場報名。

▲ 新北三芝「茭白筍」美味上市 勾勒舌尖茭心好食光。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三芝「茭白筍」美味上市，三芝農會郭錦炎總幹事說明如何挑好的茭白筍。

評選標準除了目測外觀外，也會切開比較筍肉的肉質、長度及有無花心，另外也會使用甜度計來測量糖度，帶殼組和剝殼組都將選出冠軍一名，可得2500元獎金，第二名各組選出兩名，可得1500元獎金，第三名各組選出三名，可得1000元獎金，另外將選出甜度最高的一名為本屆甜筍王，並可獲得獎金2500元。

新北市副市長吳明機表示，26、27日民眾可以參加集章茭心送好康，集滿兩個章就可獲得體驗券，於活動指定茭白筍田區體驗採筍樂趣，每人可帶回3根現採美人腿，集滿三個章的民眾，就可以體驗手創DIY活動（旅行化妝包、造型卡套、飲料杯套、手提便當袋等四款熱門DIY，四選一），數量有限，送完為止。

現場規劃茭白筍小農市集及闖關活動，以食農教育為出發點，讓民眾共享天倫之樂，闖關成功就有機會得到「限量版保溫便當袋」，回答問題就能獲得價值200元的「美食新茭點」優惠券，可於26、27日活動期間至淺水灣特約店家使用，享受幸福好食光。

茭白筍推廣詳情，請上臉書活動粉絲頁及活動官網：http://www.cpqweb.com/2019bamboo/洽詢，也能至「來去農家DO一日」網頁報名茭白筍採筍及美食半日遊及一日遊行程。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北三芝「茭白筍」美味上市 勾勒舌尖茭心好食光。（圖／新北市農業局提供）

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