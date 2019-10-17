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她讓受傷的孩子不再害怕！　教長潘文忠緬懷幸佳慧：我們會延續您的堅持

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▲▼ 主治醫師說她「可能來不及領獎」　蘇貞昌提早搬金鼎獎特別貢獻給幸佳慧（圖／取自文化部長鄭麗君臉書）

▲行政院長蘇貞昌日前搬金鼎獎特別貢獻給幸佳慧。（圖／取自文化部長鄭麗君臉書）

記者崔至雲／台北報導

兒童文學與繪本作家幸佳慧昨（16日）病逝，享年46歲。教育部長潘文忠在臉書上緬懷幸佳慧，潘文忠提到，「佳慧老師的離開，大家都有太多不捨，我們會延續您的堅持、您的精神，在教育的路上、在陪伴孩子的志業上持續努力，守護孩子們安心長大」。

幸佳慧2018年發現罹患壺腹癌，今年獲得金鼎獎「特別貢獻獎」時就擔心健康情形不佳，無法參與9月12日的頒獎典禮，行政院長蘇貞昌特別提前在8月26日親手將講座交到她的手中，表示感謝、祝福與加油。然而病魔無情，幸佳慧昨日病逝，享年46歲。

請繼續往下閱讀...

潘文忠在臉書上放上幸佳慧曾送給他《蝴蝶朵朵》一書的照片，並寫下，「我們敬愛的幸佳慧老師在昨晚離開了我們。佳慧老師長期在兒童與少年的相關議題不斷努力，她的作品堅毅細膩，引導著孩子思考人權、性別、平等、土地、多元文化與身體意識；她的作品也同時溫柔包覆著讀者，帶著大人用柔軟的方式傾聽陪伴，就像腳踏車的輔助輪，陪著孩子獨立思考，陪著他們踩出屬於自己的道路，也讓受傷的孩子不再害怕。」

▲▼ 教長潘文忠緬懷幸佳慧：我們會延續您的堅持 。（圖／翻攝潘文忠臉書）

▲教長潘文忠緬懷幸佳慧。（圖／翻攝潘文忠臉書）

潘文忠說，「佳慧老師的離開，大家都有太多不捨，我們會延續您的堅持、您的精神，在教育的路上、在陪伴孩子的志業上持續努力，守護孩子們安心長大，謝謝您，一路好走。」

幸佳慧出生於1973年，英國新堡大學兒童文學博士畢業。長期透過兒童文學的創作、推廣、研究、評論、翻譯等多面向，關注多元文化、兒童權益等議題，曾獲得「金鼎獎」特別貢獻獎等多項殊榮。她的作品相當特別，沒有因為以兒童為對象而設限，敢於挑戰各種議題，每個看似困難的題目，她都能搭建出一條與孩子溝通的管道。

她透過繪本，對孩子說那些「很重要的事」，認為繪本的使命不是教小孩聽話，而是用孩子的立場，替孩子講話，進而鼓勵孩子勇敢與保護自我。例如《希望小提琴》和孩子談白色恐怖；而2019年8月出版的《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，是她即使罹癌也不放棄的創作。

▲▼第43屆金鼎獎名單出爐，兒童文學創作及研究者幸佳慧女士獲「特別貢獻獎」。（圖／幸佳慧提供）

▲兒童文學與繪本作家幸佳慧昨日病逝，享年46歲。（圖／幸佳慧提供）
 

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