▲桃園區聖火隊由優秀田徑、游泳及跆拳道運動選手組成，在桃園區長陳玉明帶領起跑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019全運會開幕進入倒數，大會主辦桃園市政府17日於市府前廣場，舉行「全國運動會─桃園13區聖火傳遞起跑儀式」。桃園區聖火隊由優秀田徑、游泳及跆拳道運動選手組成，在桃園區長陳玉明帶領起跑後，接下來一連兩天聖火將在桃園13行政區間傳遞，市府也在各區準備加油點，讓各區展現自我特色。

桃園13區聖火傳遞，各區聖火隊皆有特色；桃園區聖火隊由優秀田徑、游泳及跆拳道運動選手組成；蘆竹區的聖火隊成員包括南崁高中射擊隊、南崁國中壘球隊、光明國中田徑隊及南崁國小獨輪車隊；觀音區則由2018印尼雅加達亞運獲卡巴迪銅牌的黃毅紜選手帶領優秀的選手們傳遞聖火。

▲▼2019全運會開幕進入倒數，桃園13區聖火傳遞起跑。（圖／市府提供）



楊梅區聖火隊也由田徑、柔道及角力好手組成；八德區的聖火將由榮獲2018學年度乙級排球聯賽冠軍的八德國中排球隊接下；另龜山區、中壢區及平鎮區也分別派出稱霸全國、征戰國際的龜山國小少棒隊、新明國中青少棒隊及平鎮高中青棒隊等擔任聖火隊成員，充分體現桃園「挺運動」的精神。



市長鄭文燦出席「桃園13區聖火傳遞起跑儀式」說，2019年全國運動會聖火在中壢青塘園點燃後，已於今(17)日完成全台22縣市聖火傳遞，回到桃園市府廣場，接下來一連兩天聖火將在桃園13行政區間傳遞。

桃園在睽違20年後再度舉辦全國運動會，鄭文燦表示，今年市府以全國一同參與為主題，加入品牌化、流行化等元素，吸引更多年輕人目光，也讓全運會賽事更加熱鬧。

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