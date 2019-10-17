新店裕隆城暫停住宅區施工！變更設計「只蓋商場」　仍規劃2022年開幕

▲裕隆城住宅區喊卡。圖為裕隆城目前狀況。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸、詹宜軒／台北報導

裕隆汽車17日臨時召開董事會，決定新店裕隆城將暫停住宅區施工，商業區變更原設計造型，新造型改為「先只興建商場」，並維持原本與誠品及威秀的合作，商場原定落成時間與營運時間仍規劃在2022年開幕。

至於裕隆城的住宅區開發案，則暫停申報開工，將依市場狀況重新規劃設計。裕隆集團表示，考量市場狀況、投資效益以及現金流的問題，商業區以上的住宅區先暫停，但仍維持開發商業區的進度，之後將依市場狀況重新規劃設計。

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位於新店、總開發面積約3萬坪的「裕隆城」計畫，已經興建完成的HTC總部，還準備興建住宅與商業大樓。2017年10月，裕隆集團已故執行長嚴凱泰戴著墨鏡，偕同妻子嚴陳莉蓮，參與商業區動土典禮。

商業區原定規劃地下5樓、地上40樓建物，其中，地下1樓至地上7樓為商場，8樓以上則是住宅，動土後預計最快2022年，或至2023年Q2完工。據了解，全案仍在地下室工程，但裕隆內部日前就傳出要暫停工程，對「裕隆城」計畫進行全盤檢討。

裕隆集團內部日前透露，該計畫僅「暫時停頓」而非全盤否定，喊卡的原因包括一是房市不景氣。二是新店區域推案量大。三是車市狀況不如預期，集團投資偏向保守。四是「裕隆城」計畫本身案量超過500億元，也算龐大，需要從長計議。

▲裕隆城目前狀況空拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市新店區「裕隆城」開發案動土典禮，裕隆集團前執行長嚴凱泰（左三）與妻子嚴陳莉蓮（左四）共同出席。（圖／裕隆建設提供，資料照）