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責任準備金利率「確定會調降」　台幣、外幣保費明年漲定了

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▲保險，保單，保障。（圖／pixabay）

▲金管會預計11月公布明年各幣別保單的責任準備金利率，無論外幣或台幣預估都會調降。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會每年都會參考政府公債殖利率，調整責任準備金利率。金管會主委顧立雄今（17）日透露，明年各幣別保單的責任準備金利率「確定會調降」，預計11月就會對外公布。

對於壽險業各幣別新契約責任準備金利率，金管會保險局今年只有調高美元保單新契約責任準備金利率，6年期以下的美元保單將調升2碼至1.75%，而保費約可降4%到6%，而6年期到10年期則調升1碼至2%，保費則可降2%到3%，至於新台幣、人民幣、澳幣等保單的新契約責準金則維持不變。

金管會主委顧立雄今天受訪時透露，明年所有外幣、台幣壽險責任準備金利率「確定會調降」，預計11月保險局就會公布；至於未來會調降多少，顧立雄僅說，11月就會對外公布。

美國聯準會（Fed）今年以來已降息2次，將會影響台灣壽險業提存責任準備金的預定利率，若保單責準金利率越低，壽險業要提存的金額也就越高，屆時容易反映在保費上，目前市場預期各幣別新契約責任準備金利率將調降1碼，以美元保單為例，若明年美元保單調降1碼，預估保費將漲4%至6%。

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