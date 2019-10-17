惜食愛物！「八斗邀」全食蔬果　共煮共享格外品

▲ 八斗邀友善餐廳創辦人戴秀真。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推動「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用因規格、外觀不符合市場標準而淘汰的「蔬果格外品」，讓大眾知道這些格外品其實跟美觀的蔬果同樣美味、健康，藉此喚醒大眾不浪費食材與保護環境的意識，從生產端減少食物浪費。

「八斗邀友善餐廳」位在雨都基隆的小路內，創辦人之一的戴秀真小姐，多年前因參加海湧工作室辦理的淨灘活動，引發她對於環境保護的想法，因此決定與兩名夥伴創立一間友善環境的惜食餐廳。「八斗邀」是取自「肚子餓」的台語諧音，此外還有「八斗子邀請大家一起來吃飯」的含意，而這間餐廳除了致力於使用蔬果格外品外，也使用友善動物的「小鶹米」及不使用一次性的餐具。

▲ 八斗邀友善餐廳自創品牌「精釀啤酒」。

戴秀真表示，透過計畫性消費、全食物利用與使用蔬果格外品，都有助於減少食物浪費及環境永續發展；另外她也鼓勵惜食的觀念應從日常家庭與社會教育著手，如透過活動教導民眾如何利用剩餘食材及宣導惜食愛物觀念，因為「對環境友善就是最好的投資。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」推廣使用有機、友善蔬果格外品，除減少食材因規格受限所造成之浪費，初衷也是為幫助農民，不讓農民辛苦白費。此計畫自2016年開始辦理蔬果格外品及惜食理念推廣，並舉辦惜食工作坊、惜食分享餐廳推廣、共煮分享等活動，目前更將合作餐廳範圍跨足新北市、台北市、基隆市、新竹市及宜蘭縣等5縣市，共有40家合作餐廳，對於推廣自然資源珍惜及生活教育有重大幫助。

「八斗邀友善餐廳」位於基隆市中正區八斗街35號，連絡電話：0928-066-052。詳情請參考「惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。也請上「新北惜食分享網」網址：http://surplus-food.ntpc.gov.tw/，關注惜食新知。

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