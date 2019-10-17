加泰隆尼亞示威者誓言做「第二個香港」！胡錫進：這真是報應啊

▲西班牙巴塞隆納機場，14日一名警察持鎮暴槍瞄準示威者。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

西班牙最高法院14日判處9名加泰隆尼亞獨立運動領袖最重13年徒刑，引爆分離主義者激烈抗爭，有大批示威者上街，並有人高喊「把加泰隆尼亞變成第二個香港」。對此，《環球時報》總編輯胡錫進17日指出，美國和西方大力支持的香港式民主，已經開始向西方回流，「這真是報應啊」。

針對加泰隆尼亞分離主義運動的支持者們公開喊出學習香港示威者的口號，推廣香港示威者「be water」（像水一樣）的戰術，戴口罩以減少被捕的風險。胡錫進在微博上表示，這讓西班牙政府非常意外，美國和西方的政客及媒體一時不知如何回應；現在他們大力支持的香港式民主，漸漸向西方回流，「這真是報應啊」。

其實不只有西班牙，「英國的環保主義者也試圖學習香港示威者的戰術佔領機場」，同樣在澳洲，也有一批環保主義者試圖模仿香港示威者採取行動，胡錫進稱，香港示威者的暴力方式有可能嫁接到西方社會廣泛存在的各種問題上，通過變異的方式逐漸引爆。「加泰隆尼亞只是一個開始」。

最後，他強調，加泰隆尼亞人視香港為榜樣，而這「榜樣」是西方政客公開封給香港示威者的；在全球化的時代，香港暴力示威所引起的示範意義，很可能遠超出大家的想像，「等著西方社會去承受香港示威影響力的真正擴散吧」。

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