2019年全運會在桃園19日展開　主場優勢參賽選手985人

▲鄭文燦主持桃園市代表隊參加2019年全國運動會授旗典禮。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

睽違20年，桃園市再度主辦「2019年全國運動會」，賽事將於19日起至24日一連6天盛大舉行。市長鄭文燦17日出席「桃園市代表隊參加2019年全國運動會授旗典禮」表示，本屆桃園隊在自家主場出戰，參加34個競賽種類，選手共計985人，有高爾夫等10個競賽種類提前比賽，目前桃園市已奪得7面金牌佳績。

鄭文燦指出，2019年全國運動會計有帆船、划船、輕艇、桌球、自由車場地賽、保齡球、武術、現代五項、棒球、高爾夫等10個競賽種類提前比賽，目前桃園市已奪得7面金牌佳績，包含武術套路男/女子組太極拳太極劍全能莊予曄及莊佳雯、南拳南刀全能蔡文娟、刀術棍術全能王振名等獲得4面金牌，男子組划船八人單槳有舵手式也順利三度蟬連金牌。

▲▼鄭文燦主持桃園市代表隊參加2019年全國運動會授旗典禮。（圖／市府提供）

而這次全運會也是2020東京奧運的前哨站，桃園市選手李智凱、鄭兆村、田家榛均已取得2020東京奧運參賽資格。桃園有許多表現優異的選手，市府將給予最大的支持，特別修訂「桃園市參加全國運動會績優選手教練及團體獎勵要點」，個人項目金牌獎勵金從25萬元提高為32萬元，團體項目金牌獎勵金也從12萬元提高為15萬元，為全台頒發金牌獎勵金最為優渥的縣市，積極鼓勵優秀選手為桃園爭光。

鄭文燦也提及，桃園做為主辦城市，各種服務一定要做到最好，市府特別與時尚媒體GQ合作，以選手為中心，透過跨境、跨界方式，完美結合運動與流行時尚，也為2019年全運會做了很有動感的「桃」字LOGO，量身打造全新面貌，代表力量、動感、美感，以及桃園的城市品牌亮點。

►我沒有遲到，是時間遲到了！