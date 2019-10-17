　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

送外賣超好賺？外送員揭心酸…遭系統奪命催餐「車禍還被塞單」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送員吐露工作時面臨的困難。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

外送員送餐時發生事故的案件近來頻傳，引起社會許多關注。對此，有外送員指出，接到訂單後，每筆單子都要在規定時間內完成，如果某個環節延誤了，訂餐程式會不斷發出急促的聲響，要求外送員趕快送餐。

全台各地近期發生多起外送員出車禍的案例，甚至還有人喪生，引起許多社會關注，勞動部為此感到震怒，承諾年底修訂新法，防止「假承攬真僱傭」的情況，避免業者在外送員出意外時置身事外。

請繼續往下閱讀...

根據《東森新聞》報導，有外送員指出，送餐過程之所以會騎快，主要是因為每筆訂單都有規定時間，如果做餐、送餐的環節中延誤了，導致時間超過的話，訂餐系統會不斷發出急促的響聲，要求外送員趕快完成訂單。

外送員說明，這些響聲會導致大家手忙腳亂，甚至可能因此發生意外，假如真的遲到了，還要停下來回覆，還要多久時間餐點才會送達。

▼不管是做餐、送餐的過程中有延遲，都是外送員收到公司的催促。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼外送員超弱勢。（圖／翻攝《東森新聞》）

除了催餐的響聲，也有人提到，他在某次送餐時出了車禍，因此回報客服「沒辦法再送餐」，但系統不予理會，還是持續派送，「我就不懂那個系統，到底有沒有在管理我們這些外送員。」

據了解，在店家、外送員與顧客間，站在弱勢的一方其實是外送員，只要店家、顧客有不滿意，都可以給予負評，甚至顧客可能因為店家備餐的速度，等得不耐煩，進而對外送員打出負面評價，讓外送員背了鍋。

▼除了顧客可以給負評，店家也能給外送員負評價。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼外送員超弱勢。（圖／翻攝《東森新聞》）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
辣模子涵「國中清純舊照」出土！師力挺乖巧…揭「走偏內幕」
韓國瑜霸氣喊「廢除一例一休」　勞動部回嗆：讓勞工回到周休1日
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

附身女童6天！哪吒甩令旗：祢犯天條　小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

好市多驚見「F牌潮帽」！佛心「官網3.8折價」下殺...粉白色超百搭　網敲碗瘋搶

好市多汐止店也硬起來！霸氣一貼「停車收費新制」　狠趕奧客時程曝光

長榮線上旅展凌晨開搶！「全航線超殺價格曝」　最便宜來回2千5飛一波

心愛主人過世...黑狗靈堂前「失聲大哭」　全身抽搐3萬人淚崩

他花760萬買「飛到飽機票」！爽搭頭等艙救陌生客…航空公司被搭到破產

影／買大冰咖！店員誤做中杯「秒道歉重製」　白皙妹看傻臉垮：不是這樣吧

子涵黑歷史！分手還嗆前男友新歡「乖，就想洗妳臉」　W女氣炸公布對話

鶯歌親子陶瓷嘉年華19日登場　吃喝玩樂全包等你來憩陶

送外賣超好賺？外送員揭心酸…遭系統奪命催餐「車禍還被塞單」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

子涵黑歷史！分手還嗆前男友新歡「乖，就想洗妳臉」　W女氣炸公布對話

鶯歌親子陶瓷嘉年華19日登場　吃喝玩樂全包等你來憩陶

送外賣超好賺？外送員揭心酸…遭系統奪命催餐「車禍還被塞單」

花蓮外海地震北市狂搖7秒　地震中心：不排除有規模4.0以上餘震

她讓受傷的孩子不再害怕！　教長潘文忠緬懷幸佳慧：我們會延續您的堅持

北車辦普悠瑪對年追思晚會！　尤振仲：外傷好了心卻殘了

快訊／花蓮外海19:44發生5.4有感地震「狂搖8秒」　北台灣一晃網嚇壞

影／罹癌也在創作！幸佳慧病逝享年46歲　一生努力對孩子說「很重要的事」

路邊一攤賣空運甜山竹　他興奮問老闆「10顆多少？」嚇傻：真的扯蛋！

不信宗教！她台中樂成宮拜月老「連5聖杯」　2個月180cm帥男告白了

子涵黑歷史！分手還嗆前男友新歡「乖，就想洗妳臉」　W女氣炸公布對話

台灣大賽／無法壓制對手幫助兄弟　楊志龍：桃猿打擊策略不同

鄭文燦催生桃園臺產排球隊成軍　是第六個桃園城市球隊

台積電孫又文退休感言：曾受張忠謀指導　錢都買不到！

想買要快！　桃園農博米の集會所推冠軍好米、乖乖餅乾特惠

「惡評像一把劍插在心裡」　王源談網路霸凌引網心疼：他才18歲

2019全運會開幕進入倒數　桃園13區聖火傳遞起跑

小情侶廟前發重誓「違者死全家」！廟方傻了：我們沒月老…網見「4大公約」氣炸

涉助潤寅詐貸逾上百億…福懋前副總稱「根本不知道」　遭裁定收押

《通靈2》上演借屍還魂！郭書瑤被偷親推開小鮮肉：不會撩妹

生活熱門新聞

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

好市多停車「超時10分鐘」　他被收近4000元

即／花蓮外海5.4有感地震　北台灣狂搖8秒

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

熱帶低壓關鍵2天向西走！周日雨來襲

續約綁3年！辦手機送平板「是陷阱」氣炸

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

路邊賣空運山竹　一問價格：扯蛋

外婆出殯！親戚沒撿骨就閃人回程悲劇

更多熱門

相關新聞

緊跟Uber Eats！foodpanda解鎖花蓮

緊跟Uber Eats！foodpanda解鎖花蓮

繼10月起新增宜蘭、雲林、屏東3縣市後，短短不到3週時間，美食外送平台foodpanda今（17）日再度宣佈「花蓮美食正式上線」，目前全台服務範圍高達15縣市，和另一外送平台Uber Eats服務版圖相同，競爭十分激烈。

外送員之死　誰該為地下經濟的風險買單？

外送員之死　誰該為地下經濟的風險買單？

外送車禍19件　轉彎未禮讓直行多

外送車禍19件　轉彎未禮讓直行多

外送遇警攻堅　網轟客服：冷血

外送遇警攻堅　網轟客服：冷血

李善植／外送員是創業老闆或平台員工

李善植／外送員是創業老闆或平台員工

關鍵字：

外送foodpandaUber Eats外賣

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面