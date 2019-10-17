送外賣超好賺？外送員揭心酸…遭系統奪命催餐「車禍還被塞單」

▲外送員吐露工作時面臨的困難。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

外送員送餐時發生事故的案件近來頻傳，引起社會許多關注。對此，有外送員指出，接到訂單後，每筆單子都要在規定時間內完成，如果某個環節延誤了，訂餐程式會不斷發出急促的聲響，要求外送員趕快送餐。

全台各地近期發生多起外送員出車禍的案例，甚至還有人喪生，引起許多社會關注，勞動部為此感到震怒，承諾年底修訂新法，防止「假承攬真僱傭」的情況，避免業者在外送員出意外時置身事外。

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根據《東森新聞》報導，有外送員指出，送餐過程之所以會騎快，主要是因為每筆訂單都有規定時間，如果做餐、送餐的環節中延誤了，導致時間超過的話，訂餐系統會不斷發出急促的響聲，要求外送員趕快完成訂單。

外送員說明，這些響聲會導致大家手忙腳亂，甚至可能因此發生意外，假如真的遲到了，還要停下來回覆，還要多久時間餐點才會送達。

▼不管是做餐、送餐的過程中有延遲，都是外送員收到公司的催促。（圖／翻攝《東森新聞》）



除了催餐的響聲，也有人提到，他在某次送餐時出了車禍，因此回報客服「沒辦法再送餐」，但系統不予理會，還是持續派送，「我就不懂那個系統，到底有沒有在管理我們這些外送員。」

據了解，在店家、外送員與顧客間，站在弱勢的一方其實是外送員，只要店家、顧客有不滿意，都可以給予負評，甚至顧客可能因為店家備餐的速度，等得不耐煩，進而對外送員打出負面評價，讓外送員背了鍋。

▼除了顧客可以給負評，店家也能給外送員負評價。（圖／翻攝《東森新聞》）



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