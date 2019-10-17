公園也要有專屬風格！　桃園區福元公園展現亞熱帶風情

▲桃園區福元公園展現亞熱帶風情。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

擺脫過去罐頭式的公園樣貌，桃園區「福元公園」17日舉行竣工啟用典禮。總面積約547坪的福元公園，土地形狀呈現狹長、不對稱，且有高低差問題，市府投入3,258萬元經費進行活化，以亞熱帶風情為特色，公園內規劃藍白相間水步道及共融式遊戲場，同時兼具停車功能及滯洪防災效果，打造都會中的美麗新綠洲。

▲福元社區發展協會認養福元公園。（圖／市府提供）

市府指出，桃園升格後，針對大檜溪地區閒置公有土地進行盤點，其中桃園區民光東路與福元街口交界處閒置土地，形狀雖不對稱但鄰近社區，具有發展特色主題公園之潛力；福元公園內建置藍白相間水步道及亞熱帶特色植栽，相信民眾在公園內散步將感覺身心舒暢。

此外，公園內也設置共融式遊戲場、涼亭及體育設施等，適合親子同遊，同時提供停車空間，共37個停車位、2個無障礙停車位；停車場地下空間則設置重力式排放滯洪池，可連帶緩解社區地勢較低容易積淹水問題。

▲福元公園代表市府參加行政院公共工程委員會金質獎評比。（圖／市府提供）



出席福元公園啟用典禮的市長鄭文燦說，大檜溪地區位於住宅區與保護區的交界處，擁有約10個里的居民，市府透過豐富大檜溪地區之公園建設，增加都市綠地面積，並完善大小公園設施，進一步提升大檜溪地區的生活品質；福元公園已經代表市府參加行政院公共工程委員會金質獎評比，有信心能拿下獎項。包括市議員李光達、林政賢、陳美梅、黃家齊、簡智翔、市府民政局副局長張世威、桃園區長陳玉明均一同出席活動。

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