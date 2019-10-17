5大品牌旗艦手機保值大比拚！　iPhone XS Max 64GB版奪冠

▲iPhone XS Max最保值。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

眾所皆知的，當使用者從全新的盒裝中取出全新的智慧型手機，它便開始貶值，儘管這種情況在每支智慧型手機上都有，但各個品牌的智慧型手機折舊率皆不太相同。究竟哪個品牌的智慧型手機最保值呢？據SellCell二手機交易平台的最新數據報告顯示，蘋果iPhone及三星Galaxy系列為二手市場上最受歡迎且最保值的兩大智慧型手機品牌。

SellCell針對蘋果、三星、Google、Sony及LG這5個知名智慧型手機品牌進行統計，截至今年10月7日，二手市場上保值率最高的機款為原價1099美元（約新台幣3.4萬元）的蘋果iPhone XS Max 64GB版本，該機款開賣以來超過一年，目前在二手市場的回收價格約落在580美元（約新台幣1.7萬元）價值約跌47.2％左右。

值得注意的是，2017年與iPhone 8系列一同推出的十周年的紀念機款iPhone X在此排行中排名第4。該機款推出時售價999美元（約新台幣3萬元），如今在二手市場回收價仍有382美元（約新台幣1.1萬元），約貶值61.8%。

至於Android旗艦機款部份，以三星的Galaxy Note 9 128GB版本最為保值。該機款於去年3月推出時要價1000美元（約新台幣3萬元），二手機均價約321美元（約新台幣9900元），貶值約67.9%。整個榜單中，以Sony去年4月推出的XZ2折舊率最高，該機款64GB版本最初售價為799美元（約新台幣2.4萬元），如今二手機均價跌至110美元（約新台幣3400元）左右，跌幅高達86.2%。

據SellCell的說法，今年的結果在很大程度上與去年一致，蘋果依舊維持其保值率最高智慧型手機第一名，前年的機款甚至比部分去年推出的Android旗艦機款更保值，顯示該品牌手機即便是在二手市場上仍需求旺盛。

▼智慧型手機保值表現。（圖／取自SellCell）