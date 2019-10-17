瞄準新南向商機　4家國銀搶進馬來西亞納閩開分行

▲金管會宣布，同意台新銀行於馬來西亞申請設立納閩分行。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國銀近年來積極搶攻新南向市場，金管會今（17）日宣布，同意台新銀行向馬來西亞主管機關申請設立納閩分行；另據銀行局統計，國銀目前有3家銀行在當地設分行，包括國泰世華銀、兆豐銀、台中商銀。

為掌握東協商機，台新銀行規劃設立馬來西亞納閩分行，也是國銀第4家搶攻納閩市場，同時也成立吉隆坡行銷服務處，以掌握潛在金融業務契機，並開拓國際金融業務。

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金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年為止，國銀在馬來西亞納閩共有3家分行，包括國泰世華銀、兆豐銀及台中商銀，另外中信銀也在吉隆坡設立代表人辦事處。

根據金管會統計，截至今年上半年，國銀在馬來西亞一共獲利新台幣1億元；今年以來，金管會同意國銀在東南亞地區設立分支機構情形，其中寮國有1家分行（合庫商業銀行永珍分行）、柬埔寨有3家支行（合庫商業銀行銀金邊分行堆谷支行、第一商業銀行金邊分行新金邊支行及271外環道路支行）、越南則有1家分行（聯邦商業銀行峴港分行）、1家代表人辦事處（聯邦商業銀行河內代表人辦事處）。

馬來西亞政府在1990年發展納閩島為境外金融中心，並於1996年成立馬來西亞納閩島的金融監理機關（Labuan FSA），負責該金融金新區域內金融業的發展與監理，金管會先前也與當地主管機關簽署金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）。