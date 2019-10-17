鴻騰精密17億再投資「日本康達智」　 鴻海拓展「消費電子及車用光學」

▲鴻騰精密董事長盧松青。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（Foxconn Interconnect Technology Limited）為強化與日本康達智株式會社（カンタツ株式会社）在光學產品的合作，今（17）日宣布正式取得日本康達智特別股，投資金額約新台幣17億元（約日幣59億元）。

鴻騰表示，這次將是繼今年1月31日取得康達智持股約4.6%後，再次加碼投資康達智特別股，預計完成稀釋後綜合持股達28.36%，未來在既有合作基礎上，鴻騰將結合雙方優勢互補，擴大在消費性電子產品、車載鏡頭等光學市場的影響力。

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鴻騰精密董事長盧松青表示，鴻騰作為鴻海科技集團關鍵零組件主導公司，牽頭鴻海集團內各關鍵零件單位的合作，未來聯手康達智後，鴻騰精密、信揚科技、中揚光電等，在車用鏡頭、手機鏡頭的上下游布局將更加完整。

鴻騰表示，汽車行業的技術近年來正朝向自動化及半自動化輔助駕駛發展中，多數汽車製造商開始為其產品配備先進駕駛輔助系統（ADAS），車用攝影鏡頭、電子鏡頭等關鍵零組件可望逐漸成長；另一方面，智慧手機等消費性行動裝置功能，朝向多鏡頭特色發展態勢確定，需求量日漸擴大。

鴻騰指出，光學鏡片產業的垂直整合，重要性將與日俱增，康達智的光學設計、超精密模具加工技術優勢，將結合鴻騰精密去在精密製造技術、管理能力領域的專業，運用母公司鴻海科技集團廣大出海口，強強聯手發揮綜效，擴大高階光學產品的市佔率。

康達智在既有日本須賀川設計研發、模具製作、樣品試作的基礎下，結合去年新投產的江蘇省連雲港廠，今年開始上軌道，並在客戶訂單提升下，預計今年獲利較去年提升，未來精密模具技術再透過與鴻海合作，主攻高毛利產品及擴大中國大陸生意，進一步提升獲利及現金流。

鴻騰強調，這次交易完成後，鴻騰精密及日本夏普株式會社將合計持有康達智稀釋後股權約8成，有利泛鴻海科技集團、日本夏普、康達智三方合作。