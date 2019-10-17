印尼外配返台恐慌症發作　女警熱心協助送醫通知親友領回

▲桃園市楊梅區黃姓印尼籍外籍配偶，16日晚間疑似身體不斷抽搐急需協助，女警主動協助送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅火車站前16日下午有民眾報案指稱，一名印尼籍外籍配偶疑似身體不適急需送醫，楊梅派出所女警據報趕往協助，發現外配身體不斷地抽搐，而且無法以正常語言表達，趕緊找來救護車送醫急救，並緊急聯絡其位於台中親友到院照顧，獲知外配有恐慌症，應該是藥物最近已吃完，沒有藥物控制病情才臨時發作，家人對於員警及時送醫，感謝之情溢於言表。

楊梅警分局楊梅派出所劉書宜16日下午接獲報案，發現38歲的外配黃姓女子身體不斷抽搐，引起來往旅客側目，由於黃女無法正常表達言語，立即請救護車到場將黃女其載往怡仁醫院就診。

女警一邊送醫一邊為黃女連繫住在台中家人到場，得知黃女來自澎湖縣，因返回印尼娘家探親一個月，本身患有恐慌症等宿疾的她，原本攜帶處方箋藥物已吃完，16日一早從桃園國際機場下機後，原本應該搭乘客運到台中再轉乘客機返回澎湖，卻無故迷途在楊梅火車站前。

▲桃園市楊梅區黃姓印尼籍外籍配偶，16日晚間身體抽搐被送醫急救，員警緊急通知在台中家人到院照顧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃女丈夫的哥哥從台中趕來楊梅後指出，黃女從印尼嫁來台灣20餘年與家人相處融洽，黃女近年罹患恐慌症持續服藥控制，16日應該如期返國抵達桃機再轉乘客運到台中，但無故迷途在楊梅，整天都聯繫不到人，家人擔心黃女發生意外，還好警方協助送醫安置，感謝楊梅警方及時救助，有機會一定要帶一家人從澎湖來楊梅致謝與觀光。

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