囤房稅攻防／北市提第6戶稅率4.8%　財部：各地方政府可自行調整稅基　

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者徐斌慎攝）

記者吳靜君／台北報導

針對台北市今（17）日提出，房屋稅率的改革稅率，時代力量立委黃國昌也有提出囤房稅的法案，而財政部也會彙整各地方政府的意見當中。財政部官員指出，房屋稅的算法是「房屋課稅現值乘上稅率」，稅基是各地方政府可以自行調整，用什麼方式調高或者減輕納稅義務人的負擔，尊重各地方政府。

台北市長柯文哲到台北市議會政府進行專案報告，他指出現在法規規範，超過3戶才被認為「非自住」，他認為只要超過1戶，稅率應該要隨戶增加。台北市政府今日也發布新聞稿表示，北市府近期已回覆財政部建議方案，除了全國單一且自住房屋稅率0.6%外，台北市的第1戶住家房屋稅率，維持在1.2%。

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再來第2戶及第3戶目前初步規劃是1.5%~2.4%，第4戶及第5戶是2.4%~3.6%，至於持有第6戶以上稅率高於3.6%，目前北市府內部初步版本為4.8%。北市府強調，但是現行房屋稅條例規定住家用房屋稅率上限是3.6%，以上建議尚待中央修正房屋稅條例後，始得提案修正本市房屋稅徵收自治條例，並等議會審議通過後實施，並不是立刻可以提高到4.8%。

另外，黃國昌的囤房稅修正條例草案，單一自住稅率從現行1.2%降為1%、針對少數囤屋大戶採累進稅率，持有4戶至5戶的稅率則為2.4%至3.6%，超過10戶最高稅率可達10%。黃國昌的版本，建商蓋完預售屋後一年內沒賣出，將從1.5%的房屋稅率調整到按照累進稅率處理、閒置不出租的將課5%到8%的空店稅等。

財政部官員表示，目前黃國昌的修法提案已經排入立法院程序委員會，各地方政府的意見已經傳回財政部；但是財政部目前沒有提出對案的計畫，如果立法院要審議房屋稅條例修正草案時，也將會呈現各地方政府的意見。

不過，財政部認為，因為各地方政府經濟發展的考量，因此各地方政府的意見不見得相同，且房屋稅各地方政府可以透過「稅基」調整，來作為增加或減輕納稅義務人的負擔，所以目前財政部是尊重各地方政府自治的權利。