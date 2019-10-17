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加泰隆尼亞第3晚示威…「縱火潑酸」百人傷　自治政府主席承諾二次公投

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▲▼加泰隆尼亞巴塞隆納示威。（圖／路透）

▲加泰隆尼亞示威，巴塞隆納市中心共發生50多起火警。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

西班牙加泰隆尼亞獨派示威者16日連續第3晚走上巴塞隆納街頭，抗議法院日前重判9名加獨領袖最多13年刑期。入夜後暴力示威升級，不斷有人縱火焚車、投擲汽油彈或酸性液體，造成近100人受傷，其中包括30名執法人員。加泰隆尼亞自治政府主席17日表明，他會推動第二次獨立公投。

根據西班牙《國家報》（El Pais）報導，在巴塞隆納街頭16日晚間的騷亂中，暴力示威者在街頭縱火焚燒10多輛汽車，並朝鎮暴警察投擲酸性液體和汽油彈。據報，示威者疑似用煙火瞄準盤旋在空中的警用直升機。

根據巴塞隆納官員說法，在將近5個小時的警民對峙中，市區一共發生50多起火災，共有33人被捕，另有近100人受傷，其中包括30名執法人員，是抗議法院判決的最新一次街頭衝突。西班牙最高院14日宣判，9名加獨領袖因為煽動2017年非法獨立公投，遭判處重刑。

另據法新社報導，加泰自治區政府主席托拉（Quim Torra）先譴責示威者使用暴力的行為。稍後，他向國會表明，會在本屆議會（2022年初）以前推動二次公投，已確立加泰隆尼亞的地位。

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▼憤怒的示威者連續第3晚走上街頭。（圖／路透）

▲▼加泰隆尼亞巴塞隆納示威。（圖／路透）

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