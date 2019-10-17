被扣「酬庸」帽　丁允恭批藍營：無自我檢討能力、雙重標準羞辱人

▲丁允恭自製「撲克牌」回擊國民黨。（圖／翻攝自丁允恭臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨16日推出「地表最強酬庸王」撲克牌，將民進黨政府人事分成八類，一共有54位民進黨人士遭點名，其中，總統府發言人丁允恭被畫成黑桃五，分在「菊權升天」項目。對此，丁允恭17日晚間透過臉書發文，細數自己工作歷程，質疑國民黨到底何謂酬庸。

丁允恭透過臉書表示，「聽說自己被做了撲克牌，說是什麼酬庸撲克牌，被畫在黑桃五上面。老實說我很好奇什麼是國民黨口中所說的『酬庸』？」

丁允恭提到，31歲的時候第一次進入行政部門工作，在勞委會月領38000元；一直到了37歲，才擔任高雄市政府新聞局長，雖然不算老，但也不是特別年輕。

丁允恭說，在任公職以前，除了有一定的學歷以外，也有時報文學獎首獎等等的社會資歷。另外，還有一定的公共參與，包括曾經跟朋友一起向亂收帳的電信公司討公道，為上萬消費者討回了幾億元的退款。

丁允恭指出，自己在擔任公職以後，很努力要做出點不一樣的成果。像是在高雄市新聞局長任內，除了每天用心地說明市府施政、回應輿情以外，努力推出了全國第一個吉祥物比賽、全國第一個視覺化災情資訊系統，也為了體卹基層同仁勞動的辛勞，推出全國第一個在家加班補休的認定等等。同時也拍了一些自己覺得還算不錯的城市行銷影片，腳本都是親身參與撰寫的。

丁允恭強調，「不是說這些有什麼了不起的，但我認為以這樣任職前的資格、與任職後的努力，出來為大家服務，應該足堪說得上是並不勉強的。我也不是誰的小孩、誰的親戚，我更想不出來有什麼要厚待於我的理由。」

話鋒一轉，丁允恭暗批國民黨發言人洪孟楷，「國民黨現在在新北市某選區選立委的年輕人，27歲當上嘉義市的文化局長時，學經歷都沒有什麼好說的，也看不出什麼特別秀異的其他條件，唯一想得出來的理由，就是他媽媽是立委。因為這政治上的『第一桶金』，所以他能夠持續累積政治資本，到今天參選立委，還在政論節目夸夸其辭罵別人酬庸。」

丁允恭指出，這樣的例子，國民黨不管在中央還是地方執政都層出不窮，「這不是酬庸，什麼才是酬庸呢？他們又是基於什麼樣的無自我檢討能力，才能這樣雙重標準地羞辱人呢？」

對於其他被印在撲克牌上、被國民黨扣帽子的名單，丁允恭不捨前輩。他說，「歷經充份的執政訓練，因此來出任部會與事業單位，這樣累積的經驗，才能不會白白流失；而若捐棄不用，不但沒什麼道理，還是國家人才的浪費，像這樣子，被扣上酬庸的帽子，更是非常的不公平。」

丁允恭感嘆，台灣往往陷於這種缺乏理性討論、又缺乏一致標準的政治口水之中，用一個標籤貼上去，就耗損掉了人，也耗損掉國家的前途。對此難免感到有灰心疲累的時刻。

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