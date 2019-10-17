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國泰、富邦都還不敢交給年輕第二代　尹崇堯「憑爹」？

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▲▼潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

▲尹衍樑。（圖／ETtoday資料照）

文 / 蔡玉真

36歲，進公司當董事長特助三年，要接任一家在台灣50年歷史，擁有600萬保戶，卻因為錯誤百出，董事長、總經理都遭拔除的「特殊公司」，只因為他是尹衍樑的兒子尹崇堯？

新的客戶管理系統「境界之亂」，過去大家認為是「投資界教父」的杜英宗被停權兩年，他每年薪水上億，真的損失慘重。不過，大老闆尹衍樑接受媒體訪問時，不斷替他說情，指錯不在他，但去年八月，南山人壽同樣發生重大內控疏失，葉姓經理涉嫌挪用保戶資金拉抬特定股票 ，總經理許妙靜遭停權，投資長楊智淵記大過，就連和這個人事案有關的老臣劉忠賢，都是當天捲鋪蓋走人！

回到南山人壽董事長的資格問題，在杜英宗遭到停權拔除之後 ，尹衍樑第一時間表示，兒子尹崇堯只是暫時代理 ，為顧及廣大保護的權益 ，「兒子只會擔任專業股東」， 將任用專業經理人，但才幾天的功夫，尹衍樑就改變心意，決定推36歲的獨子尹崇堯上陣 。

▲▼南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總公司。（資料照／記者湯興漢攝）

這位神秘的接班人，雖然已經擔任南山人壽、潤泰全、潤泰新及潤弘精密等潤泰集團旗下公司的董事 ，但對於接任南山人壽這樣的「特殊公司 」，員工及保戶的反應多是「連杜英宗都做不好的事，這位杜英宗特助 ，有何能力足以勝任？」

據了解，推尹崇堯上陣接班，媽媽王綺帆的意念勝過尹衍樑。而壽險業普遍認為，即使國泰蔡宏圖、富邦蔡明忠，都還不敢把事業版圖交給年輕的第二代，頂多只是在集團內磨練，向來低調的尹崇堯，如此突然被推上檯面，連尹衍樑的媒體好友都納悶地說「這麼急幹什麼？這樣反而提前耗損，壞了他的接班計畫，連杜英宗都解決不了的問題，丟給他行嗎？」難道是尹衍樑尤其他不能為外人道的秘辛？！

尹衍樑當年以低於博智控股8.6億美元的低價，大約639億台幣從AIG取得南山人壽股權，外界認為，他打敗中信集團，甚至取代博智控股，關鍵的兩個貴人是恩師，當時的立法院長王金平，幫忙排除在立法院的阻力；以及同學金管會主委陳裕璋的關係，包括後來潤泰創新拿下內湖、南港站的聯開案記者會，成為幾大鐵路共購案的超級房東 ，親自出席記者會的陳裕璋功不可沒 ，前立委高志鵬就直指陳裕璋是尹衍樑拿下南山人壽的終南捷徑。

而外界認為南山人壽的「境界之亂」，是因為堅持把工業用的S A P系統，拿來做600萬保護權益的管理系統，是因為董事長杜英宗野心太大、執行者太強勢、外行充當內行，甚至質疑預算從37億追加到101億，中間是否有南山人壽與德國直接簽約？還是另外有「過水 」？ 這位當年曾經在「騙死人不償命」的博達案，一度要替博達發行一億美元GDR而誤導許多投資人，又在宏碁併捷威（Gateway)、明碁併西門子的300億教訓中，扮演關鍵角色的杜英宗，真的是徹底被「境界之亂」打敗！

▲▼南山人壽業務員與工會代表在北市勞檢處大樓外舉牌抗議。（圖／記者李蕙璇攝）

▲南山人壽業務員與工會代表曾在北市勞檢處大樓外舉牌抗議。（圖／資料照）

但是，從尹衍樑受訪時還替杜英宗說情的表現，與去年內控遭金管會600萬處分時說出「就像撕掉我的臉皮一樣 」憤怒的表現，顯然扛起了杜英宗的非戰之罪。所以，這個從大潤發沿用到南山人壽的「境界之亂 」，真是杜英宗的獨斷獨行 ？還是他也只是替罪羔羊？！

在這些疑點無法解釋的情況下 ，尹衍樑要護航36歲的獨子尹崇堯接班 ，才會引起南山人壽小股東痛批，這是「奸商與吸血鬼當道 」的世界！

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