　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南下林玉聖宮宏揚宗教文化　首辦第1屆世界廣澤尊王文化季

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲全國第1屆世界廣澤尊王文化季，台南市議會議長郭信良籲各界共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南下林玉聖宮首辦2019第1屆世界廣澤尊王文化季，台南市議員林美燕（左三）大力支持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南下林玉聖宮為弘揚廣澤尊王信仰文化，促進兩岸宗教文化交流，以文化藝術、公益慈善及環保理念，舉辦「第1屆世界廣澤尊王文化季」，福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王、妙應仙妃」、「安溪威鎮廟廣澤尊王」、「詩山龍山宮廣澤尊王」將蒞台賜福，全台各地廟宇神轎共同參予接駕盛大儀典。

玉聖宮主委蔡國輝指出，「2019第1屆世界廣澤尊王文化季」於國曆10月22日至11月20日舉行，其中於10月22日中午1時花園夜市隆重接駕、安座三獻儀典外，更特別安排活動融合音樂饗宴、文化表演等多種元素，包含秀琴歌劇團大公演、明華園天字戲劇團公演，以及廟宇社區巡禮，活動精彩可期。重頭戲平安祈福遶境10月26日上午7時30分啟程，路線從玉聖宮出發繞行，各地友廟、陣頭共襄盛舉，當地居民都很期待。

玉聖宮配合市政府「提倡優質廟會、以宗教文化帶動觀光」政策，希望為活動增添風采，也特別敬邀請台南市長黃偉哲擔任主祭官，立委林俊憲、立委陳亭妃、市議長郭信良、副議長林炳利、市議員林美燕擔任副主祭，節目精彩連連，竭誠歡迎大家蒞臨共襄盛舉。

玉聖宮主委蔡國輝表示，廣澤尊王信仰遍播各地，為促進兩岸宗教文化交流，弘揚廣澤尊王以孝得道、濟世佑民、神恩廣被的精神，福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王、妙應仙妃」、「安溪威鎮廟廣澤尊王」、「詩山龍山宮廣澤尊王」特別蒞台參與第一屆世界廣澤尊王文化季，為期30天全台巡香儀典，玉聖宮管理委員會為叩謝恩澤保安天下，台灣闔境風調雨順國泰民安，農工商樂業安居，特聘請明華園天字戲劇團盛大公演，恭送聖駕回鑾安座。

交陪境雙賢堂主任委員林冠獻，也為配合文化季恭迎詩山鳳山寺蓬島巡香大典，將於10月27晚上7時，邀請玖壹壹、草屯囝仔、王彩樺、阿吉仔、朱海君、黃文星、喬幼等群星，在安南區台江大道與北安路口盛迎開唱，歡迎大家參與廟會盛典。

ET快訊
快訊／台中女澎湖騎車「遭捲遊覽車底」！拖出已無呼吸心跳
快訊／花蓮外海19:44發生5.4有感地震「狂搖8秒」　全台
路邊一攤賣空運甜山竹　他興奮問老闆「10顆多少？」嚇傻：真的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019年全運會在桃園19日展開　主場優勢參賽選手985人

公園也要有專屬風格！　桃園區福元公園展現亞熱帶風情

印尼外配返台恐慌症發作　女警熱心協助送醫通知親友領回

慰問救火英雄家屬　郭信良籲市府檢討消防員設備與福利

台南下林玉聖宮宏揚宗教文化　首辦第1屆世界廣澤尊王文化季

全國第1屆世界廣澤尊王文化季　郭信良籲各界共襄盛舉

衛福部陳時中部長　成大醫學院談健康與社福政策

8旬老婦與女兒吵架負氣離家　警當和事佬助團圓返家

Google公司確定入駐台南　王家貞要求市府提相關效益評估報告

22縣市推雙向轉診分級醫療　全國醫療網年終發表在竹市

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

2019年全運會在桃園19日展開　主場優勢參賽選手985人

公園也要有專屬風格！　桃園區福元公園展現亞熱帶風情

印尼外配返台恐慌症發作　女警熱心協助送醫通知親友領回

慰問救火英雄家屬　郭信良籲市府檢討消防員設備與福利

台南下林玉聖宮宏揚宗教文化　首辦第1屆世界廣澤尊王文化季

全國第1屆世界廣澤尊王文化季　郭信良籲各界共襄盛舉

衛福部陳時中部長　成大醫學院談健康與社福政策

8旬老婦與女兒吵架負氣離家　警當和事佬助團圓返家

Google公司確定入駐台南　王家貞要求市府提相關效益評估報告

22縣市推雙向轉診分級醫療　全國醫療網年終發表在竹市

2019年全運會在桃園19日展開　主場優勢參賽選手985人

公園也要有專屬風格！　桃園區福元公園展現亞熱帶風情

責任準備金利率「確定會調降」　台幣、外幣保費明年漲定了

台東必去4間景觀餐廳！3公尺天使翅膀超好拍　還有長濱空中花園秘境

陳櫻文懷孕記憶變差　與粉絲「抬槓」...竟忘接兒下課！

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

不斷更新／劉時豪滿貫砲猿開局轟9分 　2局桃猿10：1兄弟

被李安批評演技不OK　李淳回嗆掛電話：你不懂啦！

快訊／花蓮外海19:44發生5.4有感地震「狂搖8秒」　北台灣一晃網嚇壞

快訊／台中女澎湖騎車「遭捲遊覽車底」！拖出已無呼吸心跳

地方熱門新聞

彰化現「進擊の長頸鹿」！踮腳探破5樓頂　

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

「得來速」概念車子進校園有效分流

帥氣男警外語超給力

軍民一家親　20年砲測場地重啟　

空軍台南基地19日開放參觀

轎車誤闖斗六地下機車道　住戶傻眼

今年第20隻石虎喪命　警嘆：第一次看到這麼大隻

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

花數億元岸內糖廠影視園區拍片鄉親不知

82歲阿伯　「光州FINA世界泳賽」奪冠

2019全國運動會　主題「築夢桃園」

大台南空中門戶要升級

斗南中天里里長病逝　於12月補選

更多熱門

相關新聞

全國第1屆世界廣澤尊王文化季

全國第1屆世界廣澤尊王文化季

為弘揚廣澤尊王信仰文化、促進兩岸宗教文化交流，台南下林玉聖宮首創2019第1屆世界廣澤尊王文化季活動，10月22日起登場，屆時廣澤尊王祖廟福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王」，也將蒞台賜福，台南市議長郭信良推崇此為宗教界大事，歡迎所有人來到台南共襄盛舉。

Google公司入駐台南提效益評估

Google公司入駐台南提效益評估

挺進台南小米台南西門店開幕

挺進台南小米台南西門店開幕

台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴

台南安平觀音亭觀音佛誕平安宴

被酸「你觀光客喔」　正港台南人提告

被酸「你觀光客喔」　正港台南人提告

關鍵字：

台南下林玉聖宮宗教文化廣澤尊王文化季

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面