台南下林玉聖宮宏揚宗教文化　首辦第1屆世界廣澤尊王文化季

▲台南下林玉聖宮首辦2019第1屆世界廣澤尊王文化季，台南市議員林美燕（左三）大力支持。（圖／記者林悅翻攝）
記者林悅／台南報導
台南下林玉聖宮為弘揚廣澤尊王信仰文化，促進兩岸宗教文化交流，以文化藝術、公益慈善及環保理念，舉辦「第1屆世界廣澤尊王文化季」，福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王、妙應仙妃」、「安溪威鎮廟廣澤尊王」、「詩山龍山宮廣澤尊王」將蒞台賜福，全台各地廟宇神轎共同參予接駕盛大儀典。
玉聖宮主委蔡國輝指出，「2019第1屆世界廣澤尊王文化季」於國曆10月22日至11月20日舉行，其中於10月22日中午1時花園夜市隆重接駕、安座三獻儀典外，更特別安排活動融合音樂饗宴、文化表演等多種元素，包含秀琴歌劇團大公演、明華園天字戲劇團公演，以及廟宇社區巡禮，活動精彩可期。重頭戲平安祈福遶境10月26日上午7時30分啟程，路線從玉聖宮出發繞行，各地友廟、陣頭共襄盛舉，當地居民都很期待。
玉聖宮配合市政府「提倡優質廟會、以宗教文化帶動觀光」政策，希望為活動增添風采，也特別敬邀請台南市長黃偉哲擔任主祭官，立委林俊憲、立委陳亭妃、市議長郭信良、副議長林炳利、市議員林美燕擔任副主祭，節目精彩連連，竭誠歡迎大家蒞臨共襄盛舉。
玉聖宮主委蔡國輝表示，廣澤尊王信仰遍播各地，為促進兩岸宗教文化交流，弘揚廣澤尊王以孝得道、濟世佑民、神恩廣被的精神，福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王、妙應仙妃」、「安溪威鎮廟廣澤尊王」、「詩山龍山宮廣澤尊王」特別蒞台參與第一屆世界廣澤尊王文化季，為期30天全台巡香儀典，玉聖宮管理委員會為叩謝恩澤保安天下，台灣闔境風調雨順國泰民安，農工商樂業安居，特聘請明華園天字戲劇團盛大公演，恭送聖駕回鑾安座。
交陪境雙賢堂主任委員林冠獻，也為配合文化季恭迎詩山鳳山寺蓬島巡香大典，將於10月27晚上7時，邀請玖壹壹、草屯囝仔、王彩樺、阿吉仔、朱海君、黃文星、喬幼等群星，在安南區台江大道與北安路口盛迎開唱，歡迎大家參與廟會盛典。