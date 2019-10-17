台南下林玉聖宮宏揚宗教文化　首辦第1屆世界廣澤尊王文化季

為弘揚廣澤尊王信仰文化、促進兩岸宗教文化交流，台南下林玉聖宮首創2019第1屆世界廣澤尊王文化季活動，10月22日起登場，屆時廣澤尊王祖廟福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王」，也將蒞台賜福，台南市議長郭信良推崇此為宗教界大事，歡迎所有人來到台南共襄盛舉。