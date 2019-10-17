韓國瑜霸氣喊「廢除一例一休」　勞動部回嗆：讓勞工回到周休1日？

▲韓國瑜前一晚承諾檢討一例一休，隔天加碼喊「主動廢除」。（圖／記者洪正達攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜17日承諾，當選總統後要廢除一例一休。勞動部回應，勞基法修正目的是為了落實周休二日，韓國瑜應該說清楚，是要強制每周2天例假日，不得工作與加班？還是要回到周休1日？不要只會喊口號。

韓國瑜16日啟動選戰模式，南下展開傾聽民意之旅。當晚他在小琉球致詞時，有支持者提議廢除一例一休，他當場回應「一定會重新檢討」。

▲韓國瑜在小琉球接受支持者提議，承諾檢討一例一休。（圖／記者洪正達攝）

如今韓國瑜17日下午又到屏東內埔天后宮參拜，面對媒體聯訪時他再度談到，「一例一休實施這一段時間以來，企業主跟勞工朋友怨聲載道，所以我在重申一遍，如果有機會當中華民國總統，我會主動廢除一例一休。」

勞動部指出，勞基法修正目的是為落實周休二日，同時兼顧勞工加班需求及企業彈性，所以自實施以來，所有勞工都享有周休二日的權利，而且其中52天的休息日仍可依意願加班，獲得加成的加班費，充分兼顧工作與生活平衡。

勞動部表示，如果想要廢除，不能只會喊口號，而是要說清楚講明白，是要強制規定勞工每周至少2天不得工作和加班，還是允許企業行號把正常工時分配到6天，回到讓勞工實際每周只能休1天的時代？

▲韓國瑜到內埔天后宮昌黎祠參拜，喊廢一例一休。（圖／記者洪正達攝）