全國第1屆世界廣澤尊王文化季　郭信良籲各界共襄盛舉

▲全國第1屆世界廣澤尊王文化季，台南市議會議長郭信良籲各界共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為弘揚廣澤尊王信仰文化、促進兩岸宗教文化交流，台南下林玉聖宮首創2019第1屆世界廣澤尊王文化季活動，10月22日起登場，屆時廣澤尊王祖廟福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王」，也將蒞台賜福，台南市議長郭信良推崇此為宗教界大事，歡迎所有人來到台南共襄盛舉。

玉聖宮主委蔡國輝表示，廣澤尊王以孝得道、濟世佑民，信仰遍播各地，為促進兩岸宗教文化交流，同時弘揚廣澤尊王信仰文化，玉聖宮特別首創「2019第1屆世界廣澤尊王文化季」活動。更難得的是，福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王」、「安溪威鎮廟廣澤尊王」以及「詩山龍山宮廣澤尊王」，將蒞台參與為期30天的全台巡香儀典，為所有信徒祈福。

台南市議長郭信良表示，廣澤尊王信徒眾多，第1屆世界廣澤尊王文化季不僅是宗教界的大事，祖廟「詩山鳳山寺廣澤尊王」特地蒞台參與，屆時全台各地廟宇神轎將共同參與接駕盛典，有助兩岸宗教文化交流。台南市議會議長郭信良說，這也是響應政府提倡優質廟會，以宗教文化帶動觀光最好的體現，猶如宗教嘉年華，竭誠歡迎各界踴躍參與。

台南市林美燕議員表示，此次為全台首次辦理大型廣澤尊王文化季活動，不只串連台南廣澤廟宇，甚至全台，就連對岸的廣澤尊王祖廟都跨海來台，是一場結合文化、宗教儀典、表演活動的大型宗教盛典，非常值得期待。

2019第1屆世界廣澤尊王文化季10月22日至11月20日舉行，將邀請台南市長黃偉哲擔任主祭官、議長郭信良、副議長林炳利、立委陳亭妃、立委林俊憲及市議員林美燕擔任副主祭官。重頭戲平安祈福遶境將在10月26日上午7時30分由玉聖宮出發繞行，各地友廟、陣頭熱情參與，當地居民也都非常期待。

活動期間除接駕、安座三獻儀典，同時也安排秀琴歌劇團大公演、明華園天字戲劇團公演，以及廟宇社區巡禮等精彩內容。配合文化季恭迎詩山鳳山寺蓬島巡香大典，交陪境雙賢堂林冠宏、主委林冠獻安排10月27晚上7時邀請玖壹壹、草屯囝仔、王彩樺、阿吉仔、朱海君、黃文星、喬幼等群星，在安南區台江大道與北安路口開唱，歡迎大家參與廟會盛典。