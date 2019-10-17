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時力黨員偷錄排協閉門會議…臉書發「亡跪嫌」挨2告　提解釋認罪求緩刑

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記者羅志華／台北報導

曾代表時代力量參選2018年新北市議員、體育改革聯會發起人張佑銓，為監督排球協會新會員入會程序，於2018年2月6日將手機放在門縫下，企圖錄下不公開會議的內容當場遭逮，經排協理事長王貴賢提告後，張佑銓又於臉書發文，「去你的亡跪嫌」等語，檢方依妨害秘密、妨害名譽等罪起訴。北院10月17日開庭，張佑銓對妨害秘密部分認罪，但否認有侮辱犯意，指臉書貼文皆為評論排協事務，開庭前也提出資料，分別對「亡跪嫌」3字提出解釋。全案將於10月31日宣判。

▲▼新北停車好難！時代力量開嗆：藍綠猛開支票卻不解決問題。（圖／時代力量提供）

▲張祐銓推動體育改革，於2018年2月偷錄排協閉門會議遭逮，又在臉書發文「去你的亡跪嫌」等語挨告，於北院10/17日庭中認妨害秘密罪嫌請求緩刑。（圖／時代力量提供）

張佑銓委任律師表示，妨害秘密部分認罪，但案發當天排球協會閉門會議外一堆記者，張佑銓跟著錄音不知道會觸法，且他是監察委員，所錄到的內容，之後體育署也會給他，會公開內容則是經過體育署同意，請求緩刑。

至於張祐銓之後臉書PO文「去你的亡跪嫌」等語，則是針對排協理事長王貴賢「讓台灣排球前進東京奧運」、「帶領排球協會改革」等政見評論，「亡」代表改革跟賽事死亡，「跪」是跪地認輸，「嫌」則是指王貴賢與排球協會的作為。

但王貴賢律師反對緩刑，並指妨害秘密罪在行為當下已構成犯罪，就算偷錄的內容事後能從體育署取得，也不影響張佑銓犯罪的事實，至於侮辱部分，先前已有諧音辱罵定罪的判例，就算發文內容有討論排球，也沒必要用「亡跪嫌」來稱呼王貴賢，且今日庭訊時張祐銓對「亡跪嫌」3字，表示「沒有特別意思」，更與先前提的「亡跪嫌」3字解釋相互矛盾；檢察官則認為，張祐銓犯後仍飾詞狡辯，請法官依法從重量刑。

最後張祐銓律師表示，臉書發文是對排協事務的評論，內容也是扣著王貴賢「前進東奧」等政見，沒有侮辱的意思；張祐銓則補充，今日提「亡跪嫌」等內容「沒有特別意思」，是指沒有侮辱的犯意，而不是說3字沒有意義。全案將於10月31日宣判。

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