千如電機回台投資　台商回流累計超過6000億元大關

▲經濟部投資台灣事務所今（17）日通過千如電機工業逾6億元投資。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，經濟部投資台灣事務所今（17）日通過千如電機工業逾6億元投資，目前「歡迎臺商回臺投資方案」已經成功吸引147家廠商響應回臺投資，累計投資金額高達6,158億元。

另外，投資臺灣事務所今天也召開「根留臺灣加速投資行動方案」第6次聯審會議，通過綠色模範集泉塑膠工業、紙容器領導商俊侑公司、半導體測試專家鴻谷科技，3家根留臺灣企業共將投資16億元，帶來66個本國就業機會。

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▲經濟部表示，中美貿易戰雖然有新發展，但美國並未撤銷已開徵的 25%關稅，未來雙方在談判上仍有相當多關鍵分歧待解。（圖／路透）

官員指出，以「ABC」、「ATEC」自有品牌縱橫世界各地近40年的千如電機工業，電感、散熱片等被動元件產品廣泛運用在智慧科技、資通訊、車用電子、工控及醫療器材產業，美國市場佔整體營收約45%，客戶包括通信終端市場歐洲領導者、美國汽車電子零件供應商、美國電子支付供應商等。

千如電機由於終端客戶產品組裝近70%均位於中國，貿易戰加徵關稅造成業績衰退，為了因應市場需求變化與供應鏈重整，決定投入逾6億元在楊梅擴建智慧化廠房，持續提升研發與設備，以期成為世界性電感領域的領導廠商。

展望後市，經濟部官員指出，中美貿易戰雖然有新發展，但美國並未撤銷已開徵的 25%關稅，未來雙方在談判上仍有相當多關鍵分歧待解。臺商回臺後續仍有2、30家排隊待審，顯示回臺投資是長期趨勢，移轉生產基地、調整全球化布局的戰略不會改變，政府也會加速協助廠商排除投資障礙，提供轉型升級與投資落實的相關服務。

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