衛福部陳時中部長　成大醫學院談健康與社福政策

▲衛生福利部陳時中部長，受邀在成大醫學院以「健康前景，集眾創福」主題，向師生演講。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛生福利部陳時中部長，在成大醫學院於課後時間，以「健康前景，集眾創福」主題，向師生演講，說明衛福部當前的三大政策主軸方向，包括：優化醫療環境、發展長期照護、完善社會福利，他期待公私協力、相互合作、集結眾人力量，來共創衛福的願景。

這場演講內容與醫學院各系所學生未來的職涯環境習習相關，讓不少學生下課後仍留下來聽講，希望對未來的職業規劃能有所助益。成大醫學院沈延盛院長表示，醫學院培養的醫事專業人員是支持及執行衛生福利部照顧全民健康政策的人才，應該了解與支持衛福部的相關政策規劃與執行，所以特別邀請陳時中部長舉行這場演講。同時，學生們也可以藉此機會，了解醫療現在的環境生態與未來展望，作為未來職業規劃的參考。

陳時中部長在演講提到，台灣目前醫療產業的現況，以及衛福部的因應政策，如：因為民眾健康意識的抬頭，使得健保醫療使用量增加，也有人力缺口，加上健保使得醫療的可近性及便利性都很高，造成輕病排擠重症，醫事人員的工作量上升；為此，衛福部積極推動分級醫療，並配合推廣健康資料自主管理，以及專科培訓，來改善問題。

而因為醫療工作性質特殊，造成平均工時過長、急診壅塞、五大科人力流失等問題，衛福部提出了工時保障與多元調處方式，來保障醫護人員的權益。醫療糾紛爭議，以及醫療暴力危及執業安全，則透過修法來改善。

陳時中部長在醫療照護上也提到消除C肝的計畫，不僅在推行山地型原鄉C型肝炎完治試辦計畫，並把C肝全口服新藥納入健保給付，總共有超過4萬名病人受惠，治療成功率更平均達到79.5％。

其他像是有關細胞治療的再生醫療，衛福部建構了管理制度，保障病人安全及醫療品質，也促進生技研發與產業發展。還有強化緊急醫療後送的量能，包括船運、空運，也有遠距會診平臺的建置。

陳時中部長說，台灣已是高齡化社會，長照服務也成為衛福部當前另一政策要項，一樣需要整合醫療院所的資源，往社區布建，以提供居家服務、社區化的日間照顧、喘息服務等。衛福部加強了人力培育，也提升照服務員的待遇，為提升長照服務能量加油。而在社會福利政策方面，兒少育養、醫療及保護，以及社會安全網的強化，是衛福部的2項施政重點。