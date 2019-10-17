　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

衛福部陳時中部長　成大醫學院談健康與社福政策

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲衛生福利部陳時中部長，受邀在成大醫學院以「健康前景，集眾創福」主題，向師生演講。（圖／記者林悅翻攝）

▲衛生福利部陳時中部長，受邀在成大醫學院以「健康前景，集眾創福」主題，向師生演講。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛生福利部陳時中部長，在成大醫學院於課後時間，以「健康前景，集眾創福」主題，向師生演講，說明衛福部當前的三大政策主軸方向，包括：優化醫療環境、發展長期照護、完善社會福利，他期待公私協力、相互合作、集結眾人力量，來共創衛福的願景。

這場演講內容與醫學院各系所學生未來的職涯環境習習相關，讓不少學生下課後仍留下來聽講，希望對未來的職業規劃能有所助益。成大醫學院沈延盛院長表示，醫學院培養的醫事專業人員是支持及執行衛生福利部照顧全民健康政策的人才，應該了解與支持衛福部的相關政策規劃與執行，所以特別邀請陳時中部長舉行這場演講。同時，學生們也可以藉此機會，了解醫療現在的環境生態與未來展望，作為未來職業規劃的參考。

陳時中部長在演講提到，台灣目前醫療產業的現況，以及衛福部的因應政策，如：因為民眾健康意識的抬頭，使得健保醫療使用量增加，也有人力缺口，加上健保使得醫療的可近性及便利性都很高，造成輕病排擠重症，醫事人員的工作量上升；為此，衛福部積極推動分級醫療，並配合推廣健康資料自主管理，以及專科培訓，來改善問題。

而因為醫療工作性質特殊，造成平均工時過長、急診壅塞、五大科人力流失等問題，衛福部提出了工時保障與多元調處方式，來保障醫護人員的權益。醫療糾紛爭議，以及醫療暴力危及執業安全，則透過修法來改善。

陳時中部長在醫療照護上也提到消除C肝的計畫，不僅在推行山地型原鄉C型肝炎完治試辦計畫，並把C肝全口服新藥納入健保給付，總共有超過4萬名病人受惠，治療成功率更平均達到79.5％。

其他像是有關細胞治療的再生醫療，衛福部建構了管理制度，保障病人安全及醫療品質，也促進生技研發與產業發展。還有強化緊急醫療後送的量能，包括船運、空運，也有遠距會診平臺的建置。

陳時中部長說，台灣已是高齡化社會，長照服務也成為衛福部當前另一政策要項，一樣需要整合醫療院所的資源，往社區布建，以提供居家服務、社區化的日間照顧、喘息服務等。衛福部加強了人力培育，也提升照服務員的待遇，為提升長照服務能量加油。而在社會福利政策方面，兒少育養、醫療及保護，以及社會安全網的強化，是衛福部的2項施政重點。

ET快訊
快訊／台中女澎湖騎車「遭捲遊覽車底」！拖出已無呼吸心跳
快訊／花蓮外海19:44發生5.4有感地震「狂搖8秒」　全台
路邊一攤賣空運甜山竹　他興奮問老闆「10顆多少？」嚇傻：真的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019年全運會在桃園19日展開　主場優勢參賽選手985人

公園也要有專屬風格！　桃園區福元公園展現亞熱帶風情

印尼外配返台恐慌症發作　女警熱心協助送醫通知親友領回

慰問救火英雄家屬　郭信良籲市府檢討消防員設備與福利

台南下林玉聖宮宏揚宗教文化　首辦第1屆世界廣澤尊王文化季

全國第1屆世界廣澤尊王文化季　郭信良籲各界共襄盛舉

衛福部陳時中部長　成大醫學院談健康與社福政策

8旬老婦與女兒吵架負氣離家　警當和事佬助團圓返家

Google公司確定入駐台南　王家貞要求市府提相關效益評估報告

22縣市推雙向轉診分級醫療　全國醫療網年終發表在竹市

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

2019年全運會在桃園19日展開　主場優勢參賽選手985人

公園也要有專屬風格！　桃園區福元公園展現亞熱帶風情

印尼外配返台恐慌症發作　女警熱心協助送醫通知親友領回

慰問救火英雄家屬　郭信良籲市府檢討消防員設備與福利

台南下林玉聖宮宏揚宗教文化　首辦第1屆世界廣澤尊王文化季

全國第1屆世界廣澤尊王文化季　郭信良籲各界共襄盛舉

衛福部陳時中部長　成大醫學院談健康與社福政策

8旬老婦與女兒吵架負氣離家　警當和事佬助團圓返家

Google公司確定入駐台南　王家貞要求市府提相關效益評估報告

22縣市推雙向轉診分級醫療　全國醫療網年終發表在竹市

2019年全運會在桃園19日展開　主場優勢參賽選手985人

公園也要有專屬風格！　桃園區福元公園展現亞熱帶風情

責任準備金利率「確定會調降」　台幣、外幣保費明年漲定了

台東必去4間景觀餐廳！3公尺天使翅膀超好拍　還有長濱空中花園秘境

陳櫻文懷孕記憶變差　與粉絲「抬槓」...竟忘接兒下課！

純白控最愛牌SOTTES登台　回收廢布全程手作「每件都不一樣」

不斷更新／劉時豪滿貫砲猿開局轟9分 　2局桃猿10：1兄弟

被李安批評演技不OK　李淳回嗆掛電話：你不懂啦！

快訊／花蓮外海19:44發生5.4有感地震「狂搖8秒」　北台灣一晃網嚇壞

快訊／台中女澎湖騎車「遭捲遊覽車底」！拖出已無呼吸心跳

地方熱門新聞

彰化現「進擊の長頸鹿」！踮腳探破5樓頂　

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

「得來速」概念車子進校園有效分流

帥氣男警外語超給力

軍民一家親　20年砲測場地重啟　

空軍台南基地19日開放參觀

轎車誤闖斗六地下機車道　住戶傻眼

今年第20隻石虎喪命　警嘆：第一次看到這麼大隻

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

花數億元岸內糖廠影視園區拍片鄉親不知

82歲阿伯　「光州FINA世界泳賽」奪冠

2019全國運動會　主題「築夢桃園」

大台南空中門戶要升級

斗南中天里里長病逝　於12月補選

更多熱門

相關新聞

孕婦也當網美！拍出你的寶貝　110個獎項等你抽！

孕婦也當網美！拍出你的寶貝　110個獎項等你抽！

「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」網路攝影徵集活動在10月1日開跑，只要將活動標籤貼到懷孕肚皮上，或是手繪活動主題在孕肚上拍照上傳，就能獲得抽獎機會。此活動首獎5000元禮券，另有廣告創意獎：空氣清淨機，額外贈送給最具創意的10名投稿者。

想靠電子煙戒菸恐成為雙重使用者

想靠電子煙戒菸恐成為雙重使用者

驚！國保欠費繳一期就「領錢落跑」

驚！國保欠費繳一期就「領錢落跑」

孩子身上有異常香氣可能是電子煙

孩子身上有異常香氣可能是電子煙

關鍵字：

衛福部陳時中成大醫學院

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面