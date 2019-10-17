18人涉嫌「操縱市場」…多人位於中國　美SEC宣布凍結資產

▲美國證管會凍結18名涉嫌操縱市場的交易人資產。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國證管會（SEC）16日宣布，凍結18名涉嫌操縱市場的證券交易者資產，這些交易人主要位於中國境內，以多個帳戶製造高價或低價，操縱在美上市的3000多檔證券超過6年，不法獲利高達3100萬美元（約新台幣9.48億元）。

SEC相信，類似的手法仍持續在市場中進行，讓某些交易量極低的證券看似相當熱門。SEC市場操縱監管部門主管桑松（Joseph G. Sansone）在聲明中說，「我們指控被告人採取廣泛的操縱計畫，並設法規避追查，透過多家不同證券經紀公司的100多個帳戶進行交易，並以偽造文件方式以他人名義開設帳戶。」

SEC舉例，名為Xiaosong Wang和Shun Sui的2名交易員，於2018年7月兩日內，為Soul Entertainment公司買賣康乃狄克電視節目製作公司Chicken Soup的股份，非法獲利6,233美元。

美國麻州地區檢察官辦公室已經宣布起訴其中2名交易員Xiaosong Wang和Jiali Wang，2人皆為中國公民，現居於中國，但在麻州擁有住所。由於中美之間沒有引渡協定，因此當局實際上很難將任何中國交易員帶回美國法院受審。

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