　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18人涉嫌「操縱市場」…多人位於中國　美SEC宣布凍結資產

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國證管會（SEC）。（圖／路透）

▲美國證管會凍結18名涉嫌操縱市場的交易人資產。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國證管會（SEC）16日宣布，凍結18名涉嫌操縱市場的證券交易者資產，這些交易人主要位於中國境內，以多個帳戶製造高價或低價，操縱在美上市的3000多檔證券超過6年，不法獲利高達3100萬美元（約新台幣9.48億元）。

SEC相信，類似的手法仍持續在市場中進行，讓某些交易量極低的證券看似相當熱門。SEC市場操縱監管部門主管桑松（Joseph G. Sansone）在聲明中說，「我們指控被告人採取廣泛的操縱計畫，並設法規避追查，透過多家不同證券經紀公司的100多個帳戶進行交易，並以偽造文件方式以他人名義開設帳戶。」

SEC舉例，名為Xiaosong Wang和Shun Sui的2名交易員，於2018年7月兩日內，為Soul Entertainment公司買賣康乃狄克電視節目製作公司Chicken Soup的股份，非法獲利6,233美元。

美國麻州地區檢察官辦公室已經宣布起訴其中2名交易員Xiaosong Wang和Jiali Wang，2人皆為中國公民，現居於中國，但在麻州擁有住所。由於中美之間沒有引渡協定，因此當局實際上很難將任何中國交易員帶回美國法院受審。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
韓國瑜霸氣喊「廢除一例一休」　勞動部回嗆：讓勞工回到周休1日
快訊／北市羅斯福路5段驚傳大火　汽車展示間起火警消57人搶救
快訊／台中女澎湖騎車「遭捲遊覽車底」！拖出已無呼吸心跳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

厄利垂亞網路普及率只1％　領錢看瞴ATM管制比北韓嚴格

18人涉嫌「操縱市場」…多人位於中國　美SEC宣布凍結資產

川普致土國總統信曝光！警告「別當硬漢、別蠢了」　網諷：這封很好懂

爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

他遠端用監視器意外發現「SOS求救訊號」　救出失蹤3天受困女

袋鼠疑似溺水被員警救起　瞬間再度投湖逍遙「游」！

4天連上53小時還接生死胎　藍衣天使下班癱坐流淚照感動17萬人

脫歐最新／英首相強生開心宣布：最新脫歐協議已經達成！

南韓足球代表團：北韓行是惡夢！　過海關花3小時「3天沒網路」

鎖定藝人、網紅、直播主！南韓將對122名高收入者查稅

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

厄利垂亞網路普及率只1％　領錢看瞴ATM管制比北韓嚴格

18人涉嫌「操縱市場」…多人位於中國　美SEC宣布凍結資產

川普致土國總統信曝光！警告「別當硬漢、別蠢了」　網諷：這封很好懂

爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

他遠端用監視器意外發現「SOS求救訊號」　救出失蹤3天受困女

袋鼠疑似溺水被員警救起　瞬間再度投湖逍遙「游」！

4天連上53小時還接生死胎　藍衣天使下班癱坐流淚照感動17萬人

脫歐最新／英首相強生開心宣布：最新脫歐協議已經達成！

南韓足球代表團：北韓行是惡夢！　過海關花3小時「3天沒網路」

鎖定藝人、網紅、直播主！南韓將對122名高收入者查稅

「5千億壽宴」照片曝光　郭台銘生日願望暗藏玄機

厄利垂亞網路普及率只1％　領錢看瞴ATM管制比北韓嚴格

華銀將辦都更指標大案「世界明珠」聯貸案　預料將掀搶貸潮

不斷更新／暴力猿持續擴大領先 　5局桃猿15：1兄弟

蔡英文第二波競選小物曝光　「台灣要贏應援組」限量2020組

聽信「精油洗澡保養皮膚」　婦洗3個月乾癬惡化變「猴子屁股」

雙胞胎護士接生雙胞胎　新手爸：太特殊的緣份了

植牙支撐全口覆蓋式活動假牙 全口假牙穩當當

台灣大賽／向彭政閔致敬　宇宙人穿23號演唱開球

為了雪莉趕回韓　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了：他很少戴帽

國際熱門新聞

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

「一條線」比基尼案反轉！男友1799字還原真相

母下葬40天　他太思念「鋤頭挖墳」扛屍騎車：媽回家了

她喝酒喝瘋　頭伸出火車窗吹風遭撞樹斷頸亡

已死男嬰　30年後突然與她相認

她分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」照　警示吸毒全身爛

喝「氮氣加水」胸腔爆炸！她胃+膽囊慘遭切除

女兒玩水突安靜　老爸查看驚見「頭髮纏排水孔」溺斃

日大學選美驚現「146cm蘿莉」！

禁不住砲轟！Dior半夜發道歉聲明「堅持一個中國」

章魚誤闖巨型螃蟹群慘遭圍攻分屍

工程師爸打造「1：1超狂藍寶堅尼」

印婦75歲懷孕　早產生680克女嬰

更多熱門

相關新聞

上網買賣3C　網友慘中「三方詐騙」

上網買賣3C　網友慘中「三方詐騙」

一名有多起詐欺前科的徐姓男子，在網路上向黃姓網友買iPad，取得黃男的銀行帳號後，再向一梁姓網友誆稱有iPhone可賣，誘使梁男匯款2萬8000元，便消失無蹤。梁男遲遲收不到iPhone，黃男的帳戶被列詐騙警示戶，2人這才驚覺遇上「三方詐騙」。檢警循線逮到徐男，台北地方法院判決徐男6個月有期徒刑，全案可上訴。

婦聯會聲請停止黨產會處分　法院駁回

婦聯會聲請停止黨產會處分　法院駁回

凍結中國留學生帳戶　陸駐英使館：將提供協助

凍結中國留學生帳戶　陸駐英使館：將提供協助

國民黨團凍結預算原因：預算書用PDF

國民黨團凍結預算原因：預算書用PDF

匯款寫錯帳號被詐騙　銀行拒賠保戶利息損失

匯款寫錯帳號被詐騙　銀行拒賠保戶利息損失

關鍵字：

凍結操縱市場

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面