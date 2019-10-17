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政大出現陸版連儂牆「親，民主是個好東西」　網友:不搞破壞就隨他

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▲▼ 政大陸版連儂牆。（圖／翻攝PTT）

▲政大校園出現陸版連儂牆。（圖／翻攝PTT）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中事件已延燒4個多月，台灣許多大學校園都出現台生、港生所自製的連儂牆，希望能藉此表達心聲以及聲援香港，但在表達言論的同時，卻也發生多起陸生不滿連儂牆，引發言語甚至肢體衝突。一名網友今（17日）在PTT發文，他指出「勇敢的中國學生挑戰了」，政治大學出現了第一面「大陸版連儂牆」。

根據PTT網友PO的照片看到，「大陸版連儂牆」牆上貼多張A4紙印製的小張海報，白紙黑字寫上「看隔壁貼了滿牆我也想貼」、「親，民主是個好東西」、「支持港警依法合理使用武力」、「維護香港法治重還香港和平」、「支持言論自由反對立場霸凌理性留言切勿辱罵」等字樣。原PO指出「當然是很刺眼，不過我們是文明人，立刻盛大歡迎他享受民主，享受言論自由」、「希望他接受到言論自由的美妙了」。

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▲▼ 政大陸版連儂牆。（圖／翻攝PTT）

▲▼政大校園出現陸版連儂牆。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 政大陸版連儂牆。（圖／翻攝PTT）

該文PO出後，不少網友表示，「還蠻和平的，算有進步」、「至少台灣人懂尊重」、「踏出第一步了」、「這樣比毀掉別人的牆好多了，只論行為我支持他們」、「這樣很好呀！用溝通表達反對反送中的想法」、「我覺得不錯欸，這樣算有覺醒的契機吧？希望中國能有越來越多人知道反抗知道真正的自由。」

但也有網友不以為意表示「想法還蠻理性的，可惜不知道檯面下有多骯髒」、「回去牆內,屁都不敢放」、「他們回親愛的祖國就不懂什麼是法治囉！」、「中國人不配擁有」、「不搞破壞就隨他們吧」。

▼政大陸版連儂牆。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 政大陸版連儂牆。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 政大陸版連儂牆。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 政大陸版連儂牆。（圖／翻攝PTT）
 

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