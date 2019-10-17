美亞太助卿史達偉批陸挺台！外交部致謝：表達對台灣的堅定支持

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

美國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）及國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）出席美聯邦參議院外委會亞太小組聽證會時，發表批評中國大陸、力挺台灣相關言論。對此，外交部發言人歐江安表示，誠摯感謝史達偉助卿及薛瑞福助理部長公開表達對台灣的堅定支持。

美國務院亞太助卿史達偉及國防部印太安全事務助理部長薛瑞福在美東時間10月16日出席美國聯邦參議院外委會亞太小組舉行的「《亞洲再保證倡議法》動起來：執行及印太戰略」聽證會時，公開表達對我國支持，展現美國政府一貫的挺台立場。

史達偉重申美國將依據《台灣關係法》及其他法律，持續加強及深化與台灣的關係，針對中國大陸透過經濟施壓、壓縮國際空間及掠奪我國友邦等方式霸凌台灣表達嚴正關切，並指出中國大陸的作為已對兩岸現狀造成傷害。

薛瑞福在回應參議員詢問時說明，美國國防部將強化與印太地區各國的交往，例如與台灣合作維護民主選舉制度，並提供我國所需的自我防衛武器。

歐江安表示，誠摯感謝史達偉及薛瑞福公開表達對台灣的堅定支持。未來我國政府將持續在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。