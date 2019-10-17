【廣編】7-ELEVEN響應千禧之愛健康基金會　一同邀請民眾掌握先「肌」

【廣編】

圖、文／統一數網提供

7-ELEVEN響應千禧之愛健康基金會第一屆肌力檢測與趣味闖關活動「聖誕肌動趴」，將於11月30日上午登場。這是全台首創，為熟齡退休族完整設計的肌力檢測、上下肢肌力運動、營養、醫師諮詢全方位活動，千禧之愛健康基金會不但邀請國內二大高齡醫學專家台北榮總高齡醫學中心陳亮恭主任及台大醫院竹東分院詹鼎正院長擔任活動指導，幫民眾執行專業的肌力評估、醫師諮詢，也邀集營養師及BEING sport和BEING fit健身教練團隊帶領民眾認識增肌飲食與阻抗型運動。

本次活動7-ELEVEN也提供眾多「增肌」商品共襄盛舉，包含豆漿、鮮奶、雞胸肉等優質蛋白質來源，共同呼籲熟齡者重視養「肌」、為下半生的健康打好「肌」礎。7-ELEVEN熱情響應千禧之愛健康基金會「聖誕肌動趴」活動，即日起至11月10日止，個人報名600元/人，兩人團體報名550元/人，三人以上團體報名，每人只要500元，這麼好康快揪團報名！凡報名成功且完成活動者，當日即可一次領取目前7-ELEVEN熱門的增肌商品-義式香草雞胸肉、茶葉蛋、現蒸地瓜、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳、統一陽光無加糖黑豆漿，還有運動所需補充的水事紀麥飯石礦泉水、T-shirt、運動毛巾。此外，也有機會抽中價值近$2,000元的驚喜獎品。歡迎喜愛運動、想增肌的朋友、熟齡退休族踴躍報名，掌握先「肌」，為健康打好「肌」礎！

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詳細活動內容請參考活動報名網址：

https://bao-ming.com/MOVEMUSCLE

報名專線：(02)8772-1035 (服務時間：週一至週五9:00-18:00)

