金管會主委顧立雄：尹崇堯代理南山董座　不符保險業5年以上工作經驗規定　

▲潤泰總裁尹衍樑（圖右）的36歲兒子尹崇堯要代理南山人壽董事長，被金管會主委顧立雄（圖左）直言點出，並不符合5年工作經驗門檻規定。（圖／記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄今（17）天明確點出，尹衍樑的兒子尹崇堯雖然有3年的南山董事經歷，但按照各款規定，其實要有5年，因此沒有符合前3款，就要按第4款其他條款來認定，這也是需要更慎重第二次面試的原因。

顧立雄也再度重話警告，南山去年取消收費員制度，當時法務部門已經提出有違約的疑慮，這當然是法務部門的專業，「但董事會卻不管硬要做，那就是沒有尊重法務部門的專業，除非董事會要保留，另請律師或專業人士回過頭檢視，但沒有這樣做卻直接變更，這樣就是不對」。經理人應在第一時間要提出專業意見，董事會則要依照監督權責做把關，有些事本來就是要尊重經理部門，不可過度干預。

顧立雄所說的，就是指南山片面取消派員收費管道，甚至，還擅自將保戶沒有回覆是否同意變更繳費方式的保單，片面變更為自行繳費，結果，有保戶保單因此而停效，或是得用保價金墊繳，影響保戶權益。根據金管會調查，受到取消收費員事件衝擊，南山人壽高達3萬多張保單受到影響，其中，有256件保單被停掉，有2407件保單是先用保價金墊繳。

金管會因此在今年4月開罰南山600萬元，並處以糾正，命令限期改正；此外，南山人壽總經理許妙靜更被金管會勒令停職半年。這也是國內壽險公司總經理，第一位被遭「停職」處份。金管會保險局當時指出，總經理必須負起決策失當、未善盡基督管理，使得公司漠視保戶權益。