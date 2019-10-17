8旬老婦與女兒吵架負氣離家　警當和事佬助團圓返家

▲桃園市平鎮區葉姓老婦17日凌晨疑似與女兒吵架後負氣離家，女警在偏遠超商尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區高齡81歲葉姓老婦，17日凌晨疑似與女兒起口角爭執負氣離家，女兒發現媽媽遲遲未歸，深夜裡四處尋找，見巡邏警車立即攔車請求協助，警車四處尋找，結果在偏遠處超商前發現葉婦呆坐超商前，女兒哭泣乞求媽媽原諒，女警也耐心充當和事佬，順利化解母女心結，順利將葉婦母女倆護送返家。

平鎮警分局建安派出所警員高緯紘、蒲力嫚17日凌晨2時許在轄區巡邏，行經轄區平東路時，突有一名女子上前攔車請求協助，2名員警被女子突如其來舉動嚇了一跳。

▲桃園市平鎮區葉姓老婦17日凌晨疑似與女兒吵架後負氣離家，女警尋獲後耐心勸導協助返家與女兒團聚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女子聲稱，81歲的母親16日晚上因瑣事意見不同大吵一架，媽媽竟負氣離家出走，由於葉婦離家後數小時未回家，女兒冷靜後發現媽媽離家時僅著單薄衣物，最近早晚溫差大，擔心媽媽受到風寒，因此趕緊外出尋找。

2名警員立即載著葉婦女兒大街小巷尋找，經過近1個多小時找尋，終於在1公里外偏僻超商前，找到呆坐門外葉婦，女兒見狀後上求哭求媽媽原諒，女警也在旁充當和事佬，葉婦與女兒才化開心結，員警將母女順利護送返家，見到母女倆有圓滿結局，2名員警說，辛苦是值得的。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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