潤寅詐貸案13家銀行踩雷　金管會開罰9家銀行共800萬

▲對於潤寅詐貸案，金管會一口氣開罰9家銀行，共800萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

潤寅集團6月驚爆虛報應收帳款，向13家銀行詐貸，預估銀行最大損失為55億元，金管會今（17）日一口氣開罰9家銀行，一共開罰800萬元，其中王道銀行、中小企銀被罰最重，分別挨罰200萬元。

金管會針對各銀行辦理潤寅集團授信案，所涉缺失進行開罰，其中對於潤寅集團的銷售情形、營業額、收款天期及營業週期的評估作業有待加強，就潤寅集團銷售對象有集中特定企業的情形，未確實查證銷售對象之內容、增貸額度於短期間用罄的原因，未給予妥適掌握，顯示風險意識有待強化，且應收帳款融資案件撥款前，潤寅集團提供交易文件的審核、撥款後貸款資金流向的檢核，應再審慎，因此開罰200萬元。

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王道銀行則因未確實評估潤寅集團實際營運週轉金需求，核貸金額與潤寅集團營運規模的關連性未妥適評估，風險控管有待加強，應收帳款融資案件撥款前，未加強審查潤寅集團提供的交易文件，及照會買方，以評估交易的真實性，且王道銀行沒有實際了解應收帳款買方未依約還款原因，金管會對此開罰200萬元。

至於元大銀行、兆豐銀行及星展銀行等3家銀行也因徵授信作業有缺失，金管會對潤寅集團財務業務狀況的評估未妥適，就潤寅集團提供文件之查證有待加強，相關風險控管仍有強化空間，綜合考量其缺失情節及缺失態樣，依銀行法第61條之1第1項，處以糾正。

另外，金管會認為華南銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合庫銀有存匯作業缺失，其中華南銀挨罰150萬，國泰世華銀行、第一銀行皆被罰100萬元，合庫被罰50萬元；整體來看，13家銀行有4家沒有被罰，包括高雄銀、陽信銀、玉山銀、安泰銀，銀行局表示，由於這4家貸款給潤寅的金額很低，皆不到1億元，因此要求函請改善。