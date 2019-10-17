19分鐘打25通！新竹最狂討債姐「call癱專線」　立院提案未過…她免罰　



▲陳女不斷打電話詢問相關問題，19分鐘內狂打25通，讓該公司飽受困擾。（圖／CFP）

記者陳凱力／新竹報導

一名陳姓討債女因追討欠債，而向欠債人的公司奪命連環扣，短短19分鐘狂打25分鐘，遭提告違反社會秩序維護法。雖然陳女的行為使人困擾，但法官認為，立法院曾因電信騷擾提案失敗，所以依現行社維法中，並無可處罰的條文，判陳女免罰。

新竹一名陳姓女子，因借錢給吳男催債未果，而向吳男的債權送法院強制扣薪，吳男的公司接獲法院來函後配合執行扣薪還債。不過陳女卻將追討目標轉移成公司，不斷打電話詢問相關問題，光8月份就在19分鐘內狂打25通，公司電話長期佔線，飽受其擾。

公司因而報警怒控陳女違反社會秩序維護法中的「藉端資擾」行為，經由警方函送法院裁處，並要求法官處3日以下拘留，或罰1萬2千元以下罰款。



不過，法官認為，「藉端滋擾」，是指行為人有滋擾的本意，以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許之合理範圍，而擾及場所的安寧秩序致難以維持或回復者。



所以，就算陳女真有行為不當，但是否達到藉端滋擾的程度，仍應觀察她有沒有妨礙公共秩序及社會安寧的虞慮而定。雖立院曾因電話騷擾等不當行為，提案「使用電信服務對他人惡意騷擾、威脅或造成他人不便者，以維護社會安寧秩序法論處」，但可惜當時法案並未通過，因此以現行社維法中，並沒有「透過電信服務對他人構成不便或困擾」的處罰條文，所以判陳女免罰。

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