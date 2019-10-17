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Google公司確定入駐台南　王家貞要求市府提相關效益評估報告

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▲台南市市議員王家貞對於經發局就Google公司設廠案，要求經發局長郭阿梅，必須儘速的時間內，提出詳細的說明。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市市議員王家貞對於經發局就Google公司設廠案，要求經發局長郭阿梅，必須儘速的時間內，提出詳細的說明。（圖／記者林悅翻攝）

者林悅／台南報導

台南市議員王家貞質詢經發局長郭阿梅指出，國際知名科技大廠Google公司已確定在台南設廠，而其所設立的資料廠，卻是以硬體為主體並非軟體，在維護科技硬體設備上，眾所皆知，所需要的用水及電量額度，是何其大量可觀，經發局有確實評估過，市府真的有能力負荷其資料廠所需要的極大的用電量及用水量嗎？

王家貞說，是否有向議會正式的報告過，設立此Google公司資料廠相關效益評估的結果如何？包含此資料廠，到底可為台南市帶來多少經濟產值？可幫台南市培育多少的科技人才？又可幫台南市創造多少的就業機會？。

市議員王家貞表示，她非常肯定經發局長郭阿梅，在專業能力上，為台南市民盡心盡的為民服務。但從今日的報告書中，對於如此知名的大廠，入駐台南地區的重大投資案，且攸關全台南市民生活息息相關的重要訊息，卻是隻字未提未見，是想閃避議會的監督嗎？王家貞要求經發局就此一設廠案，應該向議會提出詳盡的報告說明，並且也詢問市府在這設廠案的方方面面是否皆考慮周全無虞？

經發局長郭阿梅答覆說，因為Google公司當時要求簽訂保密條款，所以無法向外公布此設廠案。但從Google公司預備要到台南地區設廠時，就已請經濟部評估過，在用電、用水的額度上，是在安全範圍內，不會造成有問題，並且也已有發布新聞了。

市議員王家貞表示， Google公司要到台南設立資料廠，現在已經是既定的成行事實，經發局如何能因所謂的保密條款，而不向議會報告所有相關事項進展呢？
此外，Google公司進入台南市設廠，難道台南鄉親不應該知道，Google來台南設立資料廠，會需要多少用電用水量（尤其是用電量）額度嗎？台南市民可以獲得多少的經濟利益嗎？又可為台南地區培育多少的科技人才及可以得到多少的就業機會嗎？…等相關攸關台南市民生活的重大訊息，而經發局卻只用一篇新聞稿，就呼弄台南鄉親市民，是不是太不尊重市民及市議會了。

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