北車辦普悠瑪對年追思晚會！　尤振仲：外傷好了心卻殘了

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪翻覆事故即將屆滿一周年，台灣鐵路產業工會19時召開「普悠瑪對年追思晚會」，痛批真相仍未查明、台鐵仍未改革，司機員尤振仲、立法委員黃國昌等人與會出席。尤振仲語氣哽咽表示，翻車3天後就把現場回復原狀，怎麼提出更多證據？這根本是總統、前行政院長、前交通部長、前台鐵局長演的「世紀之秀」，他跟許多傷者一樣，外傷好了，但心卻殘了。

▲普悠瑪司機員尤振仲出席追思晚會。（圖／記者黃軍瑋攝）

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尤振仲致詞時先向搭上6432列車的旅客鞠躬致歉。他表示，普悠瑪事件是他無法忘記的傷痛，絕對不會去19日台鐵辦的追思會，因為台鐵說要讓家屬走出傷痛，他不以為然，認為有心的話應該成立基金會，照顧傷者與罹難者家屬，沒有任何駕駛員願意開有問題的列車，駕駛員怎麼忍心讓所乘載的旅客受傷？

▲尤振仲送上花束追思。

尤振仲說，事發當下接受檢調偵訊，第一時間希望檢調公布錄音檔，但對方卻說那麼多聽不完，這是攸關2300萬同胞行的安全，依照憲法第23條，不需要偵查不公開，3天內就把所有現場回復原狀（毀跡滅證），怎麼提出更多證據？這根本是總統、前行政院長、前交通部長、前台鐵局長演的「世紀之秀」。

「要感謝的人太多了，雖然外傷好了，心卻殘了。」尤振仲講到後面語帶哽咽說，滿周年時刻即將到來，想跟罹難者說，他們並沒有白白犧牲，讓台灣成立運安會，讓全民不要暴露在高風險中，揭發普悠瑪沒有裝遠端監視系統、料件缺失、人力不夠等黑暗面。

尤振仲直言，交通部長林佳龍上台時說，自己不是交通幫，所有沒有包袱，但到目前為止，對這樣的說法有點失望，台鐵很多制度面、管理面並沒有改善，勇於認錯的台鐵局才有辦法進步，希望藉由普悠瑪事件讓台鐵真正重視，還給人民行的安全。

▲普悠瑪對年追思晚會。（圖／台灣鐵路產業工會提供）

另外，台鐵方也將在19日18時30分在台東火車站辦理「罹難者追思會」。台鐵表示，追思會是因為交通部長林佳龍7月16日見罹難者家屬時，允諾家屬才舉辦的，台鐵也記取教訓痛定思痛，在每月5日在官網公告144項改善辦理情形，願意接受全民監督。

台鐵局表示，有關此次追思會的進行方式及流程，分別於10月7、8日兩天在台東及台北兩地，率得標廠商親向罹難者家屬說明，並獲得參與家屬的一致認同，9月30日透過公開評選程序，由集智館文化公司得標主辦追思會，以「流光似金」為主軸透過光線、音樂和影像表達對罹難者的追思，也讓親人走出悲傷積極勇敢面對未來，更藉此讓台鐵能「記取教訓，重視安全」。

台鐵局說，為重拾民眾信心，提供安全運輸服務，過去一年期間，持續努力落實推動行政院總體檢的144項改善建議，辦理成果共累積佐證資料47冊，從5月開始，每月25日向鐵道局提送改善情形，並於每月5日於官網公告辦理情形，願意接受全民監督，此外針對普悠瑪列車故障問題也成立特檢小組徹底改善，期能有效解決問題確保行車安全，並已委託法律事務所將針對屬日商車輛設計不良缺失之責任，具體提告求償。

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