日本最大鐵道公司JR東日本社長訪竹市　雙方互相交流

▲新竹市副市長沈慧虹親自接待JR東日本運動株式會社社長江藤尚志。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日本最大鐵道巨擘，JR東日本運動株式會社社長江藤尚志一行人16日拜訪新竹市政府，由新竹市副市長沈慧虹親自接待，雙方就新竹車站與城市及鐵道運輸發展進行交流討論 ，江藤社長提到，JR東日本是JR集團中規模最大的公司，負責首都圈的運輸重任，在鐵道經濟、車站經營與都市發展都有豐富經驗，希望透過與竹市的交流，達成雙方良好互動；沈慧虹指出，市府積極推動大車站計畫，也盼未來可以從JR東日本方面學習複合式車站的經營之道，彼此獲益良多。

沈慧虹說，新竹火車站與東京車站於2016年2月12日締結為姊妹車站，這兩個車站有類似的歷史背景，同樣經歷百年風霜而屹立不搖，更為彼此都市發展過程中扮演重要角色；林智堅市長在105年參訪東京車站時，由當時身為東京站長的江藤社長熱情接待，並在車站古蹟建築維護、歷史建築管理及商業開發與設施的引進都獲益良多。

請繼續往下閱讀...

沈慧虹向江藤社長介紹，市府積極啟動大車站計畫三部曲，在2016年8月新竹轉運站啟用時改造前後站地下道，完成了第一部曲，107年2月完成了站前廣場的改造，並於後站增設了風雨走廊，完成了第二部曲，目前正在努力大車站計畫也是最關鍵的第三部曲，整體規劃已經送交通部審查，盼成為未來新竹市改頭換面，迎接下個百年城市發展的重要交通建設。

江藤表示，很高興能來新竹市政府參訪，希望透過參訪，能夠促進雙方交流，交換彼此在鐵道及都市發展的經驗。JR東日本是日本最大鐵道公司，肩負首都圈運輸路網的重責大任，在鐵道經濟、車站建築、商圈開發、商業經營及配合周邊都市計畫發展、市鎮開發等有著豐富經驗，也樂意協助與提供類似的經驗供新竹市未來大車站計畫參考。

新竹市長林智堅表示，車站的發展與都市的整體發展息息相關，自上任以來，對於新竹火車站周邊發展一直是市府施政的重點之一。日本有很多車站建設配合都市發展的經驗，彼此共生共榮，可作為市府及臺鐵車站發展的重要學習與參考；過去透過參訪東京品川車站、岡山車站的經驗，市府積極進行大車站計畫，目前已送交通部審查，待交通部審查過後，市府將加速進行綜合規劃等程序，早日完成大車站計畫，為城市未來發展奠定關鍵基礎。