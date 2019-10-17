　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本最大鐵道公司JR東日本社長訪竹市　雙方互相交流

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新竹市副市長沈慧虹親自接待JR東日本運動株式會社社長江藤尚志。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹親自接待JR東日本運動株式會社社長江藤尚志。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

日本最大鐵道巨擘，JR東日本運動株式會社社長江藤尚志一行人16日拜訪新竹市政府，由新竹市副市長沈慧虹親自接待，雙方就新竹車站與城市及鐵道運輸發展進行交流討論 ，江藤社長提到，JR東日本是JR集團中規模最大的公司，負責首都圈的運輸重任，在鐵道經濟、車站經營與都市發展都有豐富經驗，希望透過與竹市的交流，達成雙方良好互動；沈慧虹指出，市府積極推動大車站計畫，也盼未來可以從JR東日本方面學習複合式車站的經營之道，彼此獲益良多。

沈慧虹說，新竹火車站與東京車站於2016年2月12日締結為姊妹車站，這兩個車站有類似的歷史背景，同樣經歷百年風霜而屹立不搖，更為彼此都市發展過程中扮演重要角色；林智堅市長在105年參訪東京車站時，由當時身為東京站長的江藤社長熱情接待，並在車站古蹟建築維護、歷史建築管理及商業開發與設施的引進都獲益良多。

請繼續往下閱讀...

沈慧虹向江藤社長介紹，市府積極啟動大車站計畫三部曲，在2016年8月新竹轉運站啟用時改造前後站地下道，完成了第一部曲，107年2月完成了站前廣場的改造，並於後站增設了風雨走廊，完成了第二部曲，目前正在努力大車站計畫也是最關鍵的第三部曲，整體規劃已經送交通部審查，盼成為未來新竹市改頭換面，迎接下個百年城市發展的重要交通建設。

江藤表示，很高興能來新竹市政府參訪，希望透過參訪，能夠促進雙方交流，交換彼此在鐵道及都市發展的經驗。JR東日本是日本最大鐵道公司，肩負首都圈運輸路網的重責大任，在鐵道經濟、車站建築、商圈開發、商業經營及配合周邊都市計畫發展、市鎮開發等有著豐富經驗，也樂意協助與提供類似的經驗供新竹市未來大車站計畫參考。

新竹市長林智堅表示，車站的發展與都市的整體發展息息相關，自上任以來，對於新竹火車站周邊發展一直是市府施政的重點之一。日本有很多車站建設配合都市發展的經驗，彼此共生共榮，可作為市府及臺鐵車站發展的重要學習與參考；過去透過參訪東京品川車站、岡山車站的經驗，市府積極進行大車站計畫，目前已送交通部審查，待交通部審查過後，市府將加速進行綜合規劃等程序，早日完成大車站計畫，為城市未來發展奠定關鍵基礎。

ET快訊
爸媽送1700萬房！「女友拒付1萬房貸」桃園哥想放生　網砲翻
英首相強生開心宣布：最新「脫歐協議」已經達成！
女兒忘了帶作業！彭華幹凌晨2點打LINE給老師「不接就開嗆」
開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政大出現陸版連儂牆「親，民主是個好東西」　網友:不搞破壞就隨他

【廣編】7-ELEVEN響應千禧之愛健康基金會　一同邀請民眾掌握先「肌」

日本最大鐵道公司JR東日本社長訪竹市　雙方互相交流

「無畫框布置法」讓藝術品突破框架，創造個人風格

遠見／自我覺察破框思考　抓回人生主導權！

不只為了乾淨！捷運禁止飲食為「維護行車安全」　網加盤點4大乘車NG行為

出門帶課！小朋友大讚新鞋「5HRS過去」老師哭了　真相照超QQ…網爆笑

北都首波4頻道斷訊換新面孔！壹電影、壹綜合登場

遠見／葉明桂洞悉人性說好故事　廣告鬼才躍升兩岸品牌大師

停飛8個月！「737 MAX」有望解禁　波音透露：目標今年第四季復飛

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

政大出現陸版連儂牆「親，民主是個好東西」　網友:不搞破壞就隨他

【廣編】7-ELEVEN響應千禧之愛健康基金會　一同邀請民眾掌握先「肌」

日本最大鐵道公司JR東日本社長訪竹市　雙方互相交流

「無畫框布置法」讓藝術品突破框架，創造個人風格

遠見／自我覺察破框思考　抓回人生主導權！

不只為了乾淨！捷運禁止飲食為「維護行車安全」　網加盤點4大乘車NG行為

出門帶課！小朋友大讚新鞋「5HRS過去」老師哭了　真相照超QQ…網爆笑

北都首波4頻道斷訊換新面孔！壹電影、壹綜合登場

遠見／葉明桂洞悉人性說好故事　廣告鬼才躍升兩岸品牌大師

停飛8個月！「737 MAX」有望解禁　波音透露：目標今年第四季復飛

台灣大賽／例行賽最佳牛棚冠軍戰防禦率67.5　伯納仍對鄭凱文抱有希望

美亞太助卿史達偉批陸挺台！外交部致謝：表達對台灣的堅定支持

拳擊賽僵持中...女友喵「開大絕」擒抱獻吻　對手閃瞎認輸

羅威納挖散兵坑想躺裡面散熱！　結果「只有頭塞得進去」網笑翻

車忘記打空檔拉手煞車！滑進茶博人群　警一秒跳入車化險為夷

政大出現陸版連儂牆「親，民主是個好東西」　網友:不搞破壞就隨他

寵物雲義診到湖口、竹北中正東！　加入會員免費寵物健檢

8旬老婦與女兒吵架負氣離家　警當和事佬助團圓返家

一眉哥力挺詹皇　戴維斯：詹姆斯能讓身邊隊友更出色

19分鐘打25通！新竹最狂討債姐「call癱專線」　立院提案未過…她免罰　

生活熱門新聞

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

今晚別睡！長榮航空線上旅展凌晨開搶

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

好市多停車「超時10分鐘」　他被收近4000元

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

熱帶低壓關鍵2天向西走！周日雨來襲

續約綁3年！辦手機送平板「是陷阱」氣炸

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

外婆出殯！親戚沒撿骨就閃人回程悲劇

做工交嘸女友！暖嬤安慰惹淚　下秒補槍擊落

全台「6處郵局」11月起改中午才開

更多熱門

關鍵字：

JR東

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面