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信義商圈周年慶大戰開打　新光三越首日業績上看10億元進帳

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▲全台百貨公司周年慶全面開打，新光三越「信義新天地」首日業績目標上看10億元大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台百貨公司周年慶全面開打，新光三越「信義新天地」首日業績目標上看10億元大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

全球百貨最密集的信義商圈周年慶今（17）日開跑，新光三越「信義新天地」表示，今年滿仟送佰禮券四店同步累計策略奏效，首日來客數預計破23萬人次，較去年多高出5%，業績部份則上看10億，將較去年成長1%。

周年慶為百貨消費旺季，台北市信義商圈的集客強度高，新光三越、微風集團今日同步啟動周年慶活動，新光三越信義新天地今年業績目標上看65億元，有微風南山加入的微風集團則預估業績上看41億元，讓今年百貨周年慶大戰更形激烈。

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▲新光三越信義新天地周年慶首日，一開店大批排隊人潮湧入。（圖／記者湯興漢攝）

▲新光三越信義新天地周年慶首日，一開店大批排隊人潮湧入。（圖／記者湯興漢攝）

新光三越信義新天地主管表示，今年的周年慶檔期祭出「五冠王」的超級商品組合，較去年推出多五成的商品應戰，給消費者更多元的商品選擇與貨源，預估周年慶首日業績上看10億元大關。

依據新光三越內部統計，信義新天地四館前五大業種包括化妝品、名品、 F ＆ B餐飲、家電家用與運動用品等，全年平均業績佔比均在二成上下；其中，人氣最旺的美妝保養品在今日開店一小時內，包括ESTEE LAUDER縮時精華獨家組、SKII青春經典特會組、ALBION健康聖品發燒組等，均繳出「全數完售」佳績。

為搶攻周年慶商機，陸續引進300個新品牌與逾150家限定快閃店，包括保時捷 PORSCHE NOW全新概念店、CAFE！N硬咖啡雙聯名等都是亞洲首見，四館合計1,200個品牌將端出逾1,000場活動吸客。

新光三越全台六店強打周年慶戰場，包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店，全台共有358個新櫃登場，其中19個為全台首櫃，86個新光三越初登場新櫃。

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