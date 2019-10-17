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22縣市推雙向轉診分級醫療　全國醫療網年終發表在竹市

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▲新竹市副市長與馬偕新竹分院長合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長與馬偕新竹分院長合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市衛生局與新竹馬偕醫院共同舉辦的「108年全國醫療區域輔導與醫療資源整合計畫年終成果發表會」今(17)日起連兩天在新竹市國賓飯店舉辦，由新竹市副市長沈慧虹歡迎來自全國各縣市衛生局、衛福部醫事司及醫療專家委員的菁英，約有160人參與，讓中央與地方衛生機關彼此交流，分享推行雙向轉診及分級醫療的經驗，攜手提升醫療效能。

新竹市衛生局代理局長楊清媚表示，近兩年來新竹市大力推動「雙向轉診網絡機制」並加強轉診資訊系統的管理效能，讓民眾建立「小病到社區診所、大病到大醫院」的正確觀念。並透過「雁行計畫」推動分級醫療，由區域醫院負責重症治療，社區院所處理一般輕症及相對穩定的病人，將醫療效能最大化。

沈慧虹表示，新竹市市民的健康與醫療需求相當重視，也要求衛生局積極推動醫療保健與防疫工作，而新竹市為「學歷高、出生率高、所得高、平均年齡最低」的三高一低城市，市府團隊努力打造新竹「兒童城市」，期待未來兒童醫院完成後，提供更多兒童醫療照護資源，照顧竹市的寶貝。

沈慧虹表示透過年度區域醫療網年終成果發表會議，加強中央與地方衛生機關溝通及交流，並透過會議進行成果展示與經驗分享，促進彼此溝通、凝聚共識，鼓勵衛生局人員持續精進醫療效能與量能。她也以地主身分邀請大家在會議後暢遊新竹市，體驗不一樣的幸福城市，一同感受風華再現的年輕古城的魅力與生命力。

楊清媚以「分級醫療」成果為例，新竹市醫院下轉基層診所的比率由105年5.76%上升至107年28.68%，成效卓越，未來將持續與中央合作，並透過本次會議發表，學習各縣市的優點及創新作為，改善本局醫療健康執行理念與目標，全力守護市民的健康。

新竹馬偕紀念醫院院長蘇聰賢表示，此次承辦的「108年度全國醫療區域輔導與醫療資源整合計畫年終成果發表會議」是衛福部的年度大事之一，很榮幸由新竹馬偕醫院來承辦此活動，新竹馬偕醫院是教會醫院，在新竹落地生根已17年，初期緩和了新竹縣市晚上找不到兒科可掛急診的問題，更在去年9月1日投入了大量的人力物力來24小時急診兒科業務，當時成為竹竹苗地區兒科唯一可以24小時不打烊的醫院，為新竹市兒童醫院打下了更好的基礎，也感謝衛福部、新竹市。

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