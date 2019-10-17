岑子杰旺角遇襲案情曝光！重案組到場調查...5漢「預謀犯案」狂毆後坐車逃離





▲民陣召急人岑子杰街頭遇襲現場仍留有血跡，香港重案組到場調查。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

民陣召集人岑子杰昨（16日）晚再度遇襲，浴血旺角街頭。他頭部及手腳受襲，頭部有數個傷口需要縫針，目前留醫廣華醫院，情況穩定。重案組今日再到現場搜證，現場血迹斑斑。今日更詳情案情曝光，據了解，5名疑犯涉南亞人及本地人，事情早有預謀，行兇前所乘坐的私家車在弼街停留10多分鐘，待岑子杰途經雅蘭里即犯案，其間以刀指嚇欲救人的車房職員，警告：「你哋唔好咁多事！」

持刀指嚇車房職員：你哋唔好咁多事

事發昨晚7時許，據了解，事發前一輛深色私家車曾在附近兜圈，其後於弼街停留約10分鐘，趁岑子杰途經旺角雅蘭里時，殺出5名懷疑是南亞裔及本地惡漢，持錘襲擊岑子杰後腦、右前額，狂毆約十多秒後，一名車房職員發現欲上前阻止，惟遭南亞漢以刀指嚇，稱「你哋唔好咁多事」。岑子杰被打至頭破血流倒地，一度在地上顫抖，惡漢逞兇後隨即跑向弼街，登上深色私家車遁逃。

警員病房外駐守 重案組搜證檢車Cam

岑子杰今日仍然留醫廣華醫院，情況穩定，兩名警員及保安在病房外駐守。雅蘭里案發現場仍然留有大量血迹，下午約3時，旺角警區重案組第三隊十多名探員在現場搜證，檢走懷疑攝得案發過程的行車紀錄儀記憶卡，並在附近做問卷調查。

穆斯林組織「香港回教信託基金總會」發表聲明譴責襲擊岑子杰事件，表示會為他祈禱，願他早日康復，又認為是次襲擊目的是分化社會。組織指，200年來穆斯林社群在香港和平地生活，會站在香港人一邊，繼續為社會的平等與和諧努力。

▲民陣召急人岑子杰包包上滿是血跡。（圖／翻攝Tanya CHAN 陳淑莊臉書）

事發於昨晚（16日）7時40分，岑子杰在途經旺角雅蘭里時，突遭四至五名蒙面、全身黑衣打扮的懷疑非華裔男子，持錘及刀襲擊，約十多秒後登上一輛深色私家車，往深水埗方向逃去，初步發現涉事私家車型號與車牌不脗合。案件列作傷人，由旺角重案組第三隊跟進，警方呼籲目擊者致電3661 8749提供資料。

▲民陣召急人岑子杰街頭遇襲。（圖／翻攝自臉書）

【本文獲《香港01》授權轉載。】