傳對岸明年解除ECFA　陸委會：不樂見片面違反兩岸協議

▲ECFA明年恐因兩岸關係而中止，圖為廈門集裝箱碼頭 。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者曾俊豪／台北報導

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）10年協商期間將在明年6月到期，傳出陸方會因為兩岸關係不佳而中止協議。對此，陸委會發言人邱垂正今（17日）指出，政府從2016年5月20日以來多次對外說明，兩岸洽簽、各項協議都持續有效，政府不樂見陸方因為政治因素，片面違反兩岸的協議，停止兩岸協議的落實。

兩岸兩會在2010年6月簽署ECFA協議，明年屆滿十年，國家安全會議最新評估報告指出，鑑於兩岸關係不佳，北京當局可能取消ECFA，往年ECFA適用金額約在200多億元。經濟部長沈榮津本月初在立法院時表示，終止有其書面程序，經濟部目前沒有接到通知，「如果消息成真，大約影響5%金額不多，將以分散市場、協助產業升級轉型等方式因應。」

邱垂正則在下午的例行記者會上則指出，關稅暨貿易總協定（GATT）第二十四條及其解釋了解書的規定，WTO會員仍有不同看法與立場，迄今沒有任何決定性的共識與標準。

▲大陸委員會副主委邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

他表示，政府從2016年5月20日以來多次對外說明，兩岸洽簽、各項協議都持續有效，政府不樂見陸方因為政治因素，片面違反兩岸的協議，停止兩岸協議的落實，「如此不僅造成雙方經濟的損失，也傷害兩岸民眾的權益與福祉，更破壞兩岸關係，影響中國大陸的國際形象。」

至於北京當局是否會因為兩岸關係終止ECFA協議，國台辦發言人馬曉光16日在例行記者會上表示，不回答假設性問題；但他強調，ECFA後續協議，服貿協議簽署未生效及貨貿協議商談被迫中斷，「責任在哪裡大家也是心知肚明。」

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