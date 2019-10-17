竹市2019十青現代版畫大展　精彩視覺饗宴

▲新竹市文化局副局長李欣耀(右二)與藝術家合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局梅苑畫廊即日起至10月27日止，推出「竹城‧版風 2019十青現代版畫大展」，作品達50餘件。版畫展開幕式將於10月19日下午2時30分舉行，歡迎市民朋友踴躍前來觀賞。

新竹市長林智堅表示，新竹市是座藝術與人文薈萃城市，自上任以來，積極整建藝文展演場館，如打造241藝術空間為美感教育基地，美術館轉型為當代藝術基地，鐵道藝術村兑變為後站藝文走廊，文化局梅苑竹軒畫廊則為提供藝術家與青年學子藝術創作策展空間，並持續舉辦各項優質藝文展覽，提升文化生活。今年適逢「十青版畫會」45周年，將在本市文化局舉辦「竹城‧版風 2019十青現代版畫大展」，實為本市之榮幸。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，「十青版畫會」以專業版畫創作與教育推廣聞名國內藝壇，成立源於有「臺灣現代版畫之父」之稱的廖修平老師。廖老師於1973年將在日、法、美等國學習版畫技法帶回臺灣，並任教於國立台灣師範大學，1974年在他鼓勵之下，首批受教的十位學生創立畫會，傳續他的理念，戮力於版畫創作和版畫教育。

黃竫蕙指出，十青版畫會45年來，老、中、青三代會員努力創作現代版畫，更可貴的是在創作之餘更熱情地在各級學校推動版畫教育、舉辦研習工作坊，並邀約國際知名版畫家來臺灣舉辦學術研討、展覽示範，培養許多新世代的版畫藝術創作者。今日臺灣現代版畫藝術能夠蓬勃發展並與國際接軌，「十青版畫會」的貢獻功不可沒。

現任畫會會員有多位與本市有很深的淵源，如曾任教文化大學美術系的彭泰一、曾至法國巴黎第十七版畫研究所研修的劉洋哲，都是出生於新竹在地藝術家；中生代王振泰、徐明豐，以及新生代黃椿元等人，都曾在新竹大專院校任教培養版畫創作人才，這群熱愛版畫的藝術家將為本市民眾提供精彩的視覺饗宴。

國際知名藝術大師廖修平表示，「十青版畫會」會員幾乎都是專業的藝術家，每年皆展出最新版畫創作，他們持續不墜的創作，不僅為台灣藝壇添光彩，更能致力培養喜愛版畫藝術的民眾。現任「十青版畫會」會長徐明豐特別說明，版畫是一門專業藝術，其媒材與技法相當多元，創作過程特別富有創造性、趣味性，也適合孩童與年輕人創作展現。

文化局表示，本次展出作品精采萬分，媒材技法上凸、凹、平、孔與多樣併用；主題表現上議題多元，如抽象、寫實或社會批判等爭奇鬥艷。同時展出十青相關研究文獻，以及各種版畫的版種、技法、材料等物件，讓欣賞者可明瞭臺灣現代版畫藝術研究議題與多元創作媒材豐富樣貌。歡迎喜愛藝術朋友前往參觀。詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5332841查詢。