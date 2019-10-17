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竹市全市345個空品微型感測器　3分鐘更新一次

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▲新竹市長林智堅說明好空氣運動。（圖／記者李朝煌攝）

▲新竹市長林智堅說明好空氣運動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

秋冬季節受東北季風影響，部分縣市空氣品質近期紛紛亮起橘燈，新竹市政府持續守護空氣品質！新竹市環保局強調，新竹市長期為空氣品質前段班，近期空氣品質多為綠色或黃色普通等級，林智堅市長上任至今設置345個微型空氣品質感測器，以科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多，有如「空污防守員」，市民隨時可以上網查詢空氣品質，做好因應守護健康。

新竹市長林智堅表示，上任來啟動「新竹好空氣運動」，推動空氣品質三支箭「微型空品感測器」、「空品旗幟」及「專業醫師健康防護宣導」，讓民眾即時掌握空氣品質與指標資訊，同時推動城市綠化、提升環境舒適度，讓大家出外都能呼吸「好空氣」。

新竹市環保局長江盛任表示，微型空氣品質感測器設置地點以民眾生活周遭空氣品質為優先考量，科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多，工業區周邊社區、敏感受體（學校、醫院等）周邊次之，除了布建345個空品感測器外，今年還增設8台風速風向計，提升環境分析效能，同時為民眾把關空氣品質。

江盛任說，微型感測器附掛在燈桿上，距離地面高度約3公尺，監測項目包含溫度、溼度、細懸浮微粒（PM2.5）、風速、風向等多項數據，3分鐘就能產生1筆資料。相較於國家監測站，更能貼近小區域的空氣品質現況，並藉此追蹤污染排放來源及環境污染熱區。微型感測器24小時監控空氣品質的變化，一旦發生異常現象，系統就會發出告警，稽查人員能夠透過電腦資料，即時掌握可能違法的空污排放來源及事件，使稽查效率事半功倍。

江盛任指出，為打造新竹市成為健康宜居城市，自106年起推動「新竹好空氣運動」，並多管齊下加強污染源管制力道，經統計至今年9月，依據環保署空氣品質監測結果顯示，在細懸浮微粒（PM2.5）改善方面，平均濃度值降低為15.76 μg/m3，相較於去年同期大幅改善19.9%，改善率更為全國第2名。

環保局表示，微型空品感測器資訊已公開於環保署空氣網、愛環境網站、民生公共物聯網，可以即時掌握生活周遭的空氣品質現況，歡迎民眾一起關心環境品質，共同愛護地球。此外，市府在全市國中小設置空品旗幟，讓師生一走進校門就可以判斷空氣品質；並與民間組織合作，編製相關教材，到各校宣導空污防範措施，推動「微型空品感測器」、「空品旗幟」及「專業醫師健康防護宣導」維護空氣品質三支箭。

環保局表示，透過空品物聯網大數據分析，結合地理資訊系統及許可管理資料，輔以人工智慧（AI），採取熱區分析、E化稽查及智慧城市等多重管道，發揮空氣品質感測物聯網實際效益。目前已透過此方式，針對違反環保法規之2家廠商進行裁罰，呼籲廠商切勿以身試法。

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