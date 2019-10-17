花旗銀行2年系統出包3次　金管會祭出1,000萬罰單

▲花旗銀行因執行批次作業有缺失，金管會依法開罰500萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

花旗資訊系統出包，導致客戶帳戶歸零，金管會今（17）日宣布，花旗銀行年初在執行批次作業時，因主機回傳有延遲，導致客戶帳戶餘額不一致，依法開罰500萬元。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，花旗銀行執行批次作業部分交易檔案未完整過帳至主機系統，導致客戶新台幣帳戶餘額不正確，顯示資訊系統的穩定性、可靠性及安全性控管不足，其委外作業未建立有效內部控制與稽核制度監督受託機構亞太資訊中心，在系統軟硬體、人員、測試、檢核等內控機制執行欠缺有效性，依行為時銀行法規定開罰500萬元。

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黃光熙指出，所謂的批次作業是指每天固定有一個時間點，會將客戶新台幣存款交易傳到主機系統，不過花旗銀行在傳過去的時間上有延遲，導致提領金額和回傳金額不一致，讓客戶新台幣帳戶餘額不正確，不過後來有更正。

黃光熙說，花旗銀行是在今年1月時凌晨傳檔案發生問題，據了解是只有發生過那次的作業疏失，影響約上萬名客戶，後來客戶像花旗銀行反映自己帳戶銀行金額有誤，因此花旗銀行隨即進行了解，於今年1月底向銀行局重大偶發。

花旗銀行2018年2月因信用卡計息邏輯帳務系統出包，導致超收客戶卡費，金管會對此開罰250萬元，緊接著當年11月，又有客戶故意用預繳卡費提高信用卡額度後，1個月狂刷600筆高達6,300萬元，且未還款項，明顯客戶抓到花旗銀的系統漏洞，因此金管會處以250萬元罰鍰，到了今年1月底，花旗銀資訊系統出錯，導致客戶存款全部歸零，金管會經查後，依行為時銀行法規定，開罰500萬元，也就是2年出現3次問題，花旗銀行一共挨罰1,000萬元。

對於這起事件，為何沒有開罰最高1,000萬元，銀行局說明，首先是花旗銀行有即時處理好，再者是花旗銀有提出改善措施，包括加強資訊風險架構、提升資訊系統重要基礎設施規格等，補強系統營運與穩定性。

花旗銀行對此表示，尊重主管機關決議，在這起事件發生之後，已即時更正，並沒有客戶因此受到損失，但為避免類似事件再次發生，已經增加相關系統的投資，以確保系統的穩定性。花旗銀行再次重申，保護客戶權益向來是首要目標，客戶在花旗的存款非常安全，客戶如對帳戶有任何疑問，敬請隨時向分行或24小時無休的客服中心詢問。