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Dior公開挺一中　外交部：不符合事實、台灣非中國一部分

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▲▼外交部長吳釗燮。（圖／記者陶本和攝）

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者陶本和攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國際知名精品Dior16日在中國某大學演講時，簡報上的中國地圖未列入台灣慘遭大陸網友圍剿，之後Dior緊急在半夜發表聲明表示：「Dior迪奧始終尊重並維護一個中國的原則。」對此，外交部17日表達遺憾，強調台灣不是中國的一部分。

Dior官方17日在微博上發聲明稿表示，尊重中國主權的完整，與該演講人也沒有關係，「本公司強調，這是一個不代表公司立場的員工個人失當行為，內部已經著手調查，並承諾予以嚴肅處理。」

對此，外交部發言人歐江安17日回應表示，對於Dior公開擁護一個中國原則，「感到很遺憾」，Dior聲明不符合事實，台灣不是中國的一部分，也從未接受中華人民共和國的行政管轄，不隸屬中華人民共和國。

歐江安指出，國際企業不應該發表任何政治性的言論與立場，也不應該接受政治性壓迫而發表不符事實的相關言論。

歐江安說，對於中國大陸無理打壓跨國企業、航空公司，要求不當稱台、表態支持「一個中國原則」的無理霸道行為，外交部表達抗議與譴責。

歐江安呼籲國際社會及相關國家，正視中國霸凌行為並採取必要行動，協助跨國企業抗拒中方無理的要求。她也呼籲跨國企業秉持自主精神、尊嚴，抗拒來自中國政府不當的政治壓力。

▲Dior一個中國。（圖／翻攝微博）

▲Dior官方聲明挺一個中國。（圖／翻攝微博）

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