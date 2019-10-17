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蘇貞昌宣布「兩大利多」：盼林口新創園做出好成績

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▲蘇貞昌出席林口新創園啟動儀式。（圖／記者宋良義攝）

▲蘇貞昌出席林口新創園啟動儀式。（圖／記者宋良義攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌17日出席「林口新創園」啟動儀式，現場宣布兩大利多，包含林口新市鎮五大區的特定產業（包含新創在內）投資稅捐抵減15%，以及國發基金加倍投資新創事業，額度提高至20億元，希望藉由政策工具的運用及政府資源挹注，讓原來的世大運選手村成功轉型為國際新創園區，也讓林口新市鎮能夠更加發展。

蘇貞昌指出，總統蔡英文提出「亞洲．矽谷」計畫，也推動社會住宅及創新創業；106年舉辦台北世大運時需要選手村，由中央出錢出地，在林口興建3,500戶選手村，在世大運賽事順利結束，台灣子弟在地拿金牌、獲得史上最好的成績，原本的選手村圓滿結束任務後，中央與地方合作，將選手村轉型為2,500戶社會住宅，明年初進駐率就會達到2,000戶。

蘇貞昌進一步提到，由經濟部與相關部會利用其他空間設立「林口新創園」，因為對進駐事業提供優質的一站式服務及租金減免優惠，廣受歡迎，已吸引10國、超過百家國內外新創事業進駐，大為成功。

蘇貞昌表示，社會大眾及業界先進都期許「有政府、會做事」，政府不只將林口選手村轉型為最大規模的社會住宅，現在更有「林口新創園」，他期許經濟部將新創園區經營得更好，如果業界反映良好，需求再增加，未來也可考慮再增加空間供給。

此外，蘇院長也宣布兩大利多，包含上個月底剛批定「有利林口新市鎮產業減稅措施」，自10月4日生效，提供給新市鎮五大區約180公頃土地發展數位經濟及影視文創等產業，同時享有投資抵減營所稅15%；而國發會的「創業天使投資方案」，額度也由10億元加碼至20億元，希望扶植新創，帶動投資，做出更好的成績。

蘇貞昌也提到，20年前擔任台北縣長當時，林口這片土地整個還是荒煙蔓草，他任內將停滯20年未開發、500公頃「林口新市鎮」整個建設起來，還向中央借用國宅地開闢出近7公頃的林口社區運動公園，還新設了兩所國中小。而當年機場捷運BOT案還曾停擺多年，也是他在台北縣長任內特別爭取機場捷運一定要建，且要求一定要為林口設站，直到他上次擔任行政院長時才動工，106年終於順利通車。

內政部表示，蘇貞昌核定的「有利林口新市鎮產業減稅措施」，將提供工一工業區、影視旗艦區、國際媒體發展區、林口新創園與A7等五大區域，用以發展影視文創及數位經濟等產業，並享有投資抵減營所稅15%，以吸引相關廠商進駐。

國發會表示，國發基金自106年啟動「創業天使投資方案」，5年匡列10億經費，今年加碼額度至20億元，並將個案投資金額自1,000萬提高至2,000萬元，且累計增資可達1億元，並放寬申請適用對象。至今已通過投資57家新創事業，帶動投資金額超過22億元。

經濟部表示，經濟部於去（107）年正式啟動「林口新創園」計畫，向內政部承租林口世大運選手村4處空間約1萬5,000坪面積，打造適合新創團隊辦公、住宿及實驗的工作場域，自去年12月開始招商，目前已有132家國內外業者進駐，有近100家國內外新創公司、15家國際加速器等，亞馬遜Amazon Web Services（AWS）也與經濟部合作，在此共同成立「亞馬遜AWS聯合創新中心」。

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