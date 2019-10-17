　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小貨車跨雙黃線又切回　騎士遭擦撞摔倒...遭對向貨車輾頭慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼太平區老翁騎機車遭違規小貨車擦撞倒地，再遭對向貨車爆頭慘死。（圖／民眾提供）

▲太平區老翁騎機車遭違規小貨車擦撞倒地，再遭對向貨車爆頭慘死。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

72歲林姓老翁17日騎機車行經太平區長億六街雙黃線路段，遭跨越雙黃線超車急切回車道的小貨車擦撞後，疑似重心不穩往左方倒地，慘遭對向黃姓男子開的貨車爆頭，當場死亡，而小貨車張姓駕駛竟逃之夭夭。警方表示，張男1小時後就到案說明，全案將依法嚴辦。

台中市消防局17日下午3點左右獲報，太平區長億六街發生車禍，消防隊派遣人車前往，到場發現72歲林姓老翁騎機車遭對向來的貨車輾過，當場爆頭，腦漿四溢，已明顯死亡，交由警方處理。

▲▼太平區老翁騎機車遭違規小貨車擦撞倒地，再遭對向貨車爆頭慘死。（圖／民眾提供）

▲警方到場才發現，老翁是遭肇逃貨車擦撞後才倒地。（圖／民眾提供）

警方到場立刻拉封鎖線採證，肇事38歲司機黃姓男子警驚魂未定表示，他當時開車直行，前方一輛小貨車跨越雙黃線超車，疑似看到他就往原車道切進去，後方就看到機車騎士已失去重心往他車前倒下，他根本來不及反應就撞上去。

▲▼太平區老翁騎機車遭違規小貨車擦撞倒地，再遭對向貨車爆頭慘死。（圖／民眾提供）

▲▼老翁騎遭違規小貨車擦撞往左倒地，對向貨車反應不及撞上。（圖／民眾提供）

▲▼太平區老翁騎機車遭違規小貨車擦撞倒地，再遭對向貨車爆頭慘死。（圖／民眾提供）

▲▼太平區老翁騎機車遭違規小貨車擦撞倒地，再遭對向貨車爆頭慘死。（圖／民眾提供）

警方調閱附近監視器，發現這名肇事司機所言不假，與死者同向的小貨車跨越雙黃線想超越死者，見前方有車來立刻切入，並擦撞機車，騎士因此重心不穩往左傾倒，該輛小貨車隨即逃逸。

太平分局表示，警方全力緝凶，涉嫌肇逃的張姓男子在事發後1小時即到案說明。另撞死人的黃男與林翁均無酒駕，黃男將依過失致死罪嫌送辦，張男也將在警詢後依法送辦。

腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

段考試題暗酸韓國瑜「奸詐卑鄙小人」　中市府：教師欠缺考量已口頭告誡

幫要回千萬受騙財　陸婦送感謝狀「中華民國效率好」…好敏感！

長髮正妹車切匝道遭大貨車撞飛　馬三跨坐分隔島動彈不得

ET快訊
爸媽送1700萬房！「女友拒付1萬房貸」桃園哥想放生　網砲翻
英首相強生開心宣布：最新「脫歐協議」已經達成！
女兒忘了帶作業！彭華幹凌晨2點打LINE給老師「不接就開嗆」
開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車忘記打空檔拉手煞車！滑進茶博人群　警一秒跳入車化險為夷

19分鐘打25通！新竹最狂討債姐「call癱專線」　立院提案未過…她免罰　

癡情男邊吃便當邊匯款　心碎了！一張照片洩漏「愛情真相」

2個半月激戰小女友15回致懷孕！少女媽氣炸　他賠1萬5獲緩刑

撲倒女友人亂摸強吻　水電工辯「單純修馬桶」遭判1年10月

小貨車跨雙黃線又切回　騎士遭擦撞摔倒...遭對向貨車輾頭慘死

揪感心！海巡跳港佈設吸油棉索　防宜蘭大溪漁港油污染擴散

高雄逆子利剪弒母　社會局嘆：明天就要訪視、保護令核發中

假催帳真挪用！超級業務6年私吞貨款9千萬　投資礦產慘賠

機車上國道自撞護欄摔車　騎士：走路肩太緊張

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

車忘記打空檔拉手煞車！滑進茶博人群　警一秒跳入車化險為夷

19分鐘打25通！新竹最狂討債姐「call癱專線」　立院提案未過…她免罰　

癡情男邊吃便當邊匯款　心碎了！一張照片洩漏「愛情真相」

2個半月激戰小女友15回致懷孕！少女媽氣炸　他賠1萬5獲緩刑

撲倒女友人亂摸強吻　水電工辯「單純修馬桶」遭判1年10月

小貨車跨雙黃線又切回　騎士遭擦撞摔倒...遭對向貨車輾頭慘死

揪感心！海巡跳港佈設吸油棉索　防宜蘭大溪漁港油污染擴散

高雄逆子利剪弒母　社會局嘆：明天就要訪視、保護令核發中

假催帳真挪用！超級業務6年私吞貨款9千萬　投資礦產慘賠

機車上國道自撞護欄摔車　騎士：走路肩太緊張

網紅喵「惡整奴才」狂飛國外買飼料　還冷笑：貓咪的快樂往往樸實無華且枯燥

台灣大賽／例行賽最佳牛棚冠軍戰防禦率67.5　伯納仍對鄭凱文抱有希望

美亞太助卿史達偉批陸挺台！外交部致謝：表達對台灣的堅定支持

拳擊賽僵持中...女友喵「開大絕」擒抱獻吻　對手閃瞎認輸

羅威納挖散兵坑想躺裡面散熱！　結果「只有頭塞得進去」網笑翻

車忘記打空檔拉手煞車！滑進茶博人群　警一秒跳入車化險為夷

政大出現陸版連儂牆「親，民主是個好東西」　網友:不搞破壞就隨他

寵物雲義診到湖口、竹北中正東！　加入會員免費寵物健檢

8旬老婦與女兒吵架負氣離家　警當和事佬助團圓返家

一眉哥力挺詹皇　戴維斯：詹姆斯能讓身邊隊友更出色

社會熱門新聞

外送員遇警攻堅　客服：麻煩你繼續送

司機跪地懺悔！少女母淚崩：我失去了媽媽跟女兒

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

出生遭父拋棄！13歲女苦讀進資優班…遭砂石車輾死

試管受孕夫卻外遇　單親媽栽培資優女卻永隔

逼車3分鐘害吞4罰單　法院認證魔人

評國防部買戰機是盤子　網揭挨告關鍵

剛過生日！少女慘死砂石車輪下　曾寫永遠不知道明天

即／高雄逆子與母爭執！竟持利剪狂刺　她倒血泊亡

快訊／韓國瑜請假day1！高雄男扔衝鋒槍與警對峙

外送員影片曝光！不知顧客有槍…

連千毅買家哭哭！還有500件待驗

即／台中騎士碰撞砂石車　祖孫遭捲輪胎輾斃

利用前妻顧病母　男還告她侵入住宅

更多熱門

相關新聞

駕車追撞前車肇逃　辯剎車失靈肇禍

駕車追撞前車肇逃　辯剎車失靈肇禍

桃園市蘇姓男子今年5月間駕駛友人轎車外出，行經桃園區中正路口處，疑似未注意衝撞前方追撞停等紅綠燈車輛，造成2輛轎車毀損、2位駕駛頭部、背部受傷，蘇男肇事後下車快步逃離現場，警方根據車牌通知蘇男到案，蘇辯稱因剎車失靈肇禍，檢方17日偵結依駕駛動力交通工具肇禍，致人死傷逃逸罪提起公訴。

國慶連假拚接單3天2外送員亡

國慶連假拚接單3天2外送員亡

18歲男台三線撞護欄慘死　目睹女駕吐真相

18歲男台三線撞護欄慘死　目睹女駕吐真相

追髮姐掏10萬投資男被疏遠棒砸店

追髮姐掏10萬投資男被疏遠棒砸店

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

關鍵字：

死亡車禍爆頭太平太平分局肇事逃逸雙黃線

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面