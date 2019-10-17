小貨車跨雙黃線又切回　騎士遭擦撞摔倒...遭對向貨車輾頭慘死

▲太平區老翁騎機車遭違規小貨車擦撞倒地，再遭對向貨車爆頭慘死。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

72歲林姓老翁17日騎機車行經太平區長億六街雙黃線路段，遭跨越雙黃線超車急切回車道的小貨車擦撞後，疑似重心不穩往左方倒地，慘遭對向黃姓男子開的貨車爆頭，當場死亡，而小貨車張姓駕駛竟逃之夭夭。警方表示，張男1小時後就到案說明，全案將依法嚴辦。

台中市消防局17日下午3點左右獲報，太平區長億六街發生車禍，消防隊派遣人車前往，到場發現72歲林姓老翁騎機車遭對向來的貨車輾過，當場爆頭，腦漿四溢，已明顯死亡，交由警方處理。

▲警方到場才發現，老翁是遭肇逃貨車擦撞後才倒地。（圖／民眾提供）

警方到場立刻拉封鎖線採證，肇事38歲司機黃姓男子警驚魂未定表示，他當時開車直行，前方一輛小貨車跨越雙黃線超車，疑似看到他就往原車道切進去，後方就看到機車騎士已失去重心往他車前倒下，他根本來不及反應就撞上去。

▲▼老翁騎遭違規小貨車擦撞往左倒地，對向貨車反應不及撞上。（圖／民眾提供）

警方調閱附近監視器，發現這名肇事司機所言不假，與死者同向的小貨車跨越雙黃線想超越死者，見前方有車來立刻切入，並擦撞機車，騎士因此重心不穩往左傾倒，該輛小貨車隨即逃逸。

太平分局表示，警方全力緝凶，涉嫌肇逃的張姓男子在事發後1小時即到案說明。另撞死人的黃男與林翁均無酒駕，黃男將依過失致死罪嫌送辦，張男也將在警詢後依法送辦。

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