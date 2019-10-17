兩門兩馬建造「台海通道」　陸委會：鄉情輿論認為無必要性

▲平潭海峽公鐵大橋。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對陸方有學術研討會指出，「兩門兩馬」大橋的建設已有初步方案。陸委會副主委兼發言人邱垂正今（17日）表示，這是陸方為推進習五條與金馬小四通的進程，純屬單方所進行的研討跟規劃，而且都是以統一為前提。他強調，整個鄉情輿論普遍認為沒有急迫性，也沒有必要性。

「台灣海峽通道」及金馬通橋研討會日前福州召開，會中指出，「兩門兩馬」大橋的建設已有初步方案，國台辦發言人馬曉光16日也提到，推進兩橋通橋，是順應金門、馬祖民眾民生訴求的重要舉措，並抨擊民進黨當局站在廣大台灣同胞利益的對立面，蓄意限制金馬發展。

邱垂正下午在例行記者會上回應，陸方持續對外宣傳相關的工作，其目的就是分化台灣，沒有正視中華民國的存在，也沒有尊重我方民主的價值與制度。

▲平潭海峽公鐵大橋預計明年通車。（圖／記者蔡紹堅攝）

他指出，金門、馬祖還在中華民國政府的有效管轄範圍內，「而金馬與中國大陸福建地區的通橋議題，現階段，整個鄉情輿論普遍認為沒有急迫性，也沒有必要性。」此議題涉及兩岸協調溝通及未來兩岸關係發展等複雜敏感的問題，涉及中央職權，須由中央政府全盤衡量及審慎評估。

邱垂正還提到，金門縣政府也於10月14日回應媒體詢問時表示，有關通橋政策層面，縣府會配合中央政府以及中央政策來辦理。

他強調，為照顧離島地區的建設跟發展，政府支持金馬與中國大陸福建地區的交流跟經濟合作，不過，「個別的經貿合作仍要維護國家整體利益，符合法律規範以及當前政策，不能預設各種政治前提。」

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