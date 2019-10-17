　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

尹崇堯代理南山董座面試要過2關　顧立雄點出2大面試重點

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼立法院財政等聯席委員會 私菸案專案報告 交通部長林佳龍 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 華航董事長謝世謙 國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽宣布尹衍樑36歲的兒子尹崇堯擔任代理董事長，金管會上周已完成第一階段面試，預計還有第二階段面試。金管會主委顧立雄今（17）日表示，尹崇堯儘管具有大股東的背景，但還有專業的要求，所以安排保險局和副主委來面試，面試重點將著重在南山未來的整體走向，以及對保險的專業。

南山人壽預定的代理董事長尹崇堯，引起外界對於他的資格有所疑慮，外界關注金管會主委顧立雄是否親自面試，顧立雄受訪時表示，目前沒有考慮，慣例上都是由保險局面試，這次拉高層級到金管會副主委，特別是副主委黃天牧原先就是保險底子出身，對整體保險業的經營會有很多見解，可以與尹崇堯來溝通。

顧立雄指出，南山人壽走過這段之後，發現在公司治理上有一個「有趣的問題」，由於過去杜英宗領導風格較為強勢，金管會在檢查後，對該公司總經理和境界新系統共祭出2次處罰，反映出公司內部的經理部門，確實有提出專業意見，但似乎沒有被重視，從檢查內容上看出，在他強勢領導風格下，讓經理人部門不敢過度表示意見。

「沒有杜英宗的南山人壽」，顧立雄說，以南山的規模、經理人的素質，如果強調董事與董事會監督責任和經理人專業分工，也是可以思考的方向。

另外，過去確實有大股東、董事控制公司，但不見得要過度干預，也可以從董事會監督，扮演好董事會職能的角色，對顧立雄來說，也是一個思考方向。

顧立雄指出，大股東持股在某部分一定具有影響力，檯面化來看，就是到董事會，另一個則是金融業董事要有專業資格，這也是金管會所要求的地方，因此尹崇堯具有大股東的背景，不可否認持股逾9成，再來就是專業要求，所以面試重點將是南山未來的整體走向，以及他對保險的專業，要求保險局和副主委進行面試。

顧立雄也提到，尹崇堯雖然有3年的董事經歷，但按照各款規定，其實要有5年，因此沒有符合前3款，就要按第4款其他條款來認定，這也是需要更慎重面試的原因。

至於尹崇堯若接下代理董座，金管會未來會有什麼樣的期許，顧立雄則說，經理人應在第一時間要提出專業意見，董事會則要依照監督權責做把關，但有些事本來就是要尊重經理部門，而所謂的不可過度干預，就像是上次收費員制度，法務部門已經提出有違約的疑慮，這當然是法務部門的專業，但董事會卻不管硬要做，那就是沒有尊重法務部門的專業，除非董事會要保留，另請律師或專業人士回過頭檢視，但沒有這樣做卻直接變更，「這樣就是不對」。

ET快訊
爸媽送1700萬房！「女友拒付1萬房貸」桃園哥想放生　網砲翻
英首相強生開心宣布：最新「脫歐協議」已經達成！
女兒忘了帶作業！彭華幹凌晨2點打LINE給老師「不接就開嗆」
開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

尹崇堯代理南山董座面試要過2關　顧立雄點出2大面試重點

意外醫療險市佔18%奪冠！南山攜手深白色二人組創作「A＆H之歌」吸睛

南山員工批尹衍樑36歲兒子尹崇堯「憑什麼接董座」　業界質疑成古代宮廷劇

台灣女性乳癌致死率第4名！壽險推「外溢保單」防癌　減輕自費醫療負擔

尹衍樑36歲兒子尹崇堯接南山代理董座　金管會出招要2次「面試」

70歲買投資型保單「要錄音錄影」　嚇退阿公阿嬤！壽險公會憂保費大幅減少

投資型保險佔總保費收入16.72%　壽險公會：接軌IFRS17後比例將大幅提升

外送員撞到人「機車強制險會啟動」　最高理賠200萬

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

尹崇堯代理南山董座面試要過2關　顧立雄點出2大面試重點

意外醫療險市佔18%奪冠！南山攜手深白色二人組創作「A＆H之歌」吸睛

南山員工批尹衍樑36歲兒子尹崇堯「憑什麼接董座」　業界質疑成古代宮廷劇

台灣女性乳癌致死率第4名！壽險推「外溢保單」防癌　減輕自費醫療負擔

尹衍樑36歲兒子尹崇堯接南山代理董座　金管會出招要2次「面試」

70歲買投資型保單「要錄音錄影」　嚇退阿公阿嬤！壽險公會憂保費大幅減少

投資型保險佔總保費收入16.72%　壽險公會：接軌IFRS17後比例將大幅提升

外送員撞到人「機車強制險會啟動」　最高理賠200萬

養到暖柴！貼心柴一聽呼喚　嘴叼一片「棉棉」咚咚跑來

網紅喵「惡整奴才」狂飛國外買飼料　還冷笑：貓咪的快樂往往樸實無華且枯燥

台灣大賽／例行賽最佳牛棚冠軍戰防禦率67.5　伯納仍對鄭凱文抱有希望

美亞太助卿史達偉批陸挺台！外交部致謝：表達對台灣的堅定支持

拳擊賽僵持中...女友喵「開大絕」擒抱獻吻　對手閃瞎認輸

羅威納挖散兵坑想躺裡面散熱！　結果「只有頭塞得進去」網笑翻

車忘記打空檔拉手煞車！滑進茶博人群　警一秒跳入車化險為夷

政大出現陸版連儂牆「親，民主是個好東西」　網友:不搞破壞就隨他

寵物雲義診到湖口、竹北中正東！　加入會員免費寵物健檢

8旬老婦與女兒吵架負氣離家　警當和事佬助團圓返家

保險熱門新聞

南山員工批尹衍樑兒子尹崇堯「憑什麼接董座」　業界質疑成宮廷劇

既往症一定會理賠？保險公司可拒賠

壽險公會：投資型保險收入比例將大幅提升

尹崇堯接南山代理董座　金管會出招要2次面試

乳癌致死率第4名　壽險推「外溢保單」

南山人壽9月賺近40億再奪「壽險獲利王」

70歲買投資型保單「要錄音錄影」　壽險公會擔憂

保險業者建議美食外送員可投保3種保險　另加保營業用機車險

「奸商與吸血鬼當道！」南山小股東痛批尹衍樑與杜英宗硬引新系統

一張表懂車禍調解官要看的單據

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

重大傷病趁年輕快規劃！保險金110%及「保費總和」兩者可取最大值

iPhone 11手機保險「當下就要決定買」

南山攜手深白色二人組創作「A＆H之歌」吸睛

更多熱門

相關新聞

潤寅詐貸案　金管會開罰9家銀行共800萬

潤寅詐貸案　金管會開罰9家銀行共800萬

潤寅集團6月驚爆虛報應收帳款，向13家銀行詐貸，預估銀行最大損失為55億元，金管會今（17）日一口氣開罰9家銀行，一共開罰800萬元，其中王道銀行、中小企銀被罰最重，分別挨罰200萬元。

花旗銀行2年系統出包3次　金管會祭出1,000萬罰單

花旗銀行2年系統出包3次　金管會祭出1,000萬罰單

南山攜手深白色二人組創作「A＆H之歌」吸睛

南山攜手深白色二人組創作「A＆H之歌」吸睛

財訊／陳冲　挺過風暴的金融老兵

財訊／陳冲　挺過風暴的金融老兵

尹崇堯遭譏王子接班...鄉民質疑金管會不敢惹

尹崇堯遭譏王子接班...鄉民質疑金管會不敢惹

關鍵字：

南山人壽尹崇堯面試金管會顧立雄

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面