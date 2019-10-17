尹崇堯代理南山董座面試要過2關　顧立雄點出2大面試重點

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽宣布尹衍樑36歲的兒子尹崇堯擔任代理董事長，金管會上周已完成第一階段面試，預計還有第二階段面試。金管會主委顧立雄今（17）日表示，尹崇堯儘管具有大股東的背景，但還有專業的要求，所以安排保險局和副主委來面試，面試重點將著重在南山未來的整體走向，以及對保險的專業。

南山人壽預定的代理董事長尹崇堯，引起外界對於他的資格有所疑慮，外界關注金管會主委顧立雄是否親自面試，顧立雄受訪時表示，目前沒有考慮，慣例上都是由保險局面試，這次拉高層級到金管會副主委，特別是副主委黃天牧原先就是保險底子出身，對整體保險業的經營會有很多見解，可以與尹崇堯來溝通。

顧立雄指出，南山人壽走過這段之後，發現在公司治理上有一個「有趣的問題」，由於過去杜英宗領導風格較為強勢，金管會在檢查後，對該公司總經理和境界新系統共祭出2次處罰，反映出公司內部的經理部門，確實有提出專業意見，但似乎沒有被重視，從檢查內容上看出，在他強勢領導風格下，讓經理人部門不敢過度表示意見。

「沒有杜英宗的南山人壽」，顧立雄說，以南山的規模、經理人的素質，如果強調董事與董事會監督責任和經理人專業分工，也是可以思考的方向。

另外，過去確實有大股東、董事控制公司，但不見得要過度干預，也可以從董事會監督，扮演好董事會職能的角色，對顧立雄來說，也是一個思考方向。

顧立雄指出，大股東持股在某部分一定具有影響力，檯面化來看，就是到董事會，另一個則是金融業董事要有專業資格，這也是金管會所要求的地方，因此尹崇堯具有大股東的背景，不可否認持股逾9成，再來就是專業要求，所以面試重點將是南山未來的整體走向，以及他對保險的專業，要求保險局和副主委進行面試。

顧立雄也提到，尹崇堯雖然有3年的董事經歷，但按照各款規定，其實要有5年，因此沒有符合前3款，就要按第4款其他條款來認定，這也是需要更慎重面試的原因。

至於尹崇堯若接下代理董座，金管會未來會有什麼樣的期許，顧立雄則說，經理人應在第一時間要提出專業意見，董事會則要依照監督權責做把關，但有些事本來就是要尊重經理部門，而所謂的不可過度干預，就像是上次收費員制度，法務部門已經提出有違約的疑慮，這當然是法務部門的專業，但董事會卻不管硬要做，那就是沒有尊重法務部門的專業，除非董事會要保留，另請律師或專業人士回過頭檢視，但沒有這樣做卻直接變更，「這樣就是不對」。