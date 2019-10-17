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社會 社會焦點 保障人權

車忘記打空檔拉手煞車！滑進茶博人群　警一秒跳入車化險為夷

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記者白珈陽／南投報導

南投縣茶業博覽會自10日起開跑，吸引數十萬民眾造訪。17日有自小客駕駛將車停放路邊，下車欲詢問警員該將車停往何處，不料，離開車約10秒後，車輛竟自己向前滑行，往人群中衝去，在場民眾驚慌四散，後座乘客趕緊跳下車想將車停住，但車輛仍繼續往前衝，在即將撞進人群時，楊姓警員迅速跳入駕駛座，猛拉手煞腳踩煞車，終於化險為夷。

▲車輛失控不住地往人群衝去，後座乘客跳下車欲阻止反摔了一跤。（圖／警方提供）

▲車輛失控往人群衝去，後座乘客跳下車欲阻止反摔了一跤。（圖／警方提供）

中興警分局表示，巡佐楊舜發17日上午，於南投世界茶業博覽會場中興郵局前交通崗勤務，，負責茶博活動人潮及車潮疏導管制工作，10時33分許，有民眾將自小客停放路邊，欲上前向他詢問停車場在何處時，車輛竟失控衝向人群，所幸楊員反應及時，迅速拉開車門將車停止，即時化解危機，才未造成憾事。

影片中，自小客駕駛停好車後，人才剛離開車約10秒，車子竟然自己往前滑行，後座乘客慌忙跳下車想打開駕駛座車門，但卻遲遲無法開啟，途中更一度摔倒，駕駛見狀也衝回來幫忙，仍然無法阻止車子繼續往前。眼看車輛就要撞入人群，在場警員立刻衝上前拉開車門，最後成功控制車輛。

▲楊員及時反應拉開車門，迅速鑽入駕駛座化險為夷。

▲楊員及時反應拉開車門，迅速鑽入駕駛座化險為夷。

經了解，該駕駛下車時有拉手煞，車子卻處於D檔的狀態，且研判車輛過於老舊，煞車皮未經更換，導致車輛衝向人群。楊姓警員見狀，趕緊拉開車門，跳進車中猛拉手煞、腳煞，並將車打回P檔，才將車輛完全停下。

中興警分局長張明盛表示，危機無所不在，警察守護隨時在！特別提醒民眾駕車應認知車輛操控，並遵守交通安全規則，專注駕駛，有效降低危機發生機率。

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