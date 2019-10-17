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夢幻精品行家咖啡豆　東森購物20週年慶限量開賣

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DISCOVER COFFEE典藏金杯精品咖啡豆組（圖／東森購物提供）

▲DISCOVER COFFEE典藏金杯精品咖啡豆組，專為東森20週年慶特別烘焙50組現量夢幻精品行家豆，除了於東森購物網販售，電視購物將於10/18（五）晚間23:30在第46頻道首賣。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準咖啡一族，東森購物引進頂級烘豆師、咖啡師行家私藏的DISCOVER COFFEE典藏金杯精品咖啡豆組，預計將帶來另一波銷售高峰。東森購物表示，現在消費者較偏好挑選自己喜歡的咖啡豆，並利用各種沖煮方式，將咖啡豆的風味釋放到淋漓盡致，因此搶先推出精品咖啡豆組，嚴選阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀。

東森購物指出，此次限量發售50組的DISCOVER COFFEE典藏金杯烘豆師私藏咖啡豆，是烘豆師私藏、咖啡師專屬的行家典藏版，由具有40多年專業經驗的首席烘豆師余森華，專為東森20週年慶，特別烘焙一小批量，有錢也未必買得到。

東森購物提到，「典藏金杯」必須嚴選瓜地馬拉、印尼、巴西這3個產區的生豆，再經由烘豆師獨家私藏的配豆及烘焙度，精心調配呈現獨特咖啡的香醇，保證新鮮烘培、由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配，並經過英國國際咖啡師證照以及美國SCAA Q grader 咖啡品質鑑定師專業認證。

此次東森旗下電視購物與購物網引進《DISCOVER COFFEE典藏金杯烘豆師私藏限量咖啡豆行家組》，東森價1,980元，電視購物將於10/18（五）晚間23:30在第46頻道首賣， 搭配東森購物週年慶，再加碼回饋東森幣20%。

另外，東森購物歡慶20週年，同時力拼百貨周年慶，即日起至12月底，凡會員於全通路消費最高可贈送20%東森幣，天天、月月舉辦抽獎活動，獎項包括KHS功學社折疊單車、王品牛排10人套餐券等之外，還有東京來回機票，將有機會一人獨得10張機票。
 

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