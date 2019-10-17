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網友捕獲「野生最帥市長」林智堅！登山裝鐵人運動團曝光

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▲林智堅揪幕僚一起運動。（圖／市府提供）

▲林智堅揪幕僚一起運動。（圖／市府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

日前有大學生在新竹縣尖石山鴛鴦谷瀑布巧遇新竹市長林智堅，卻因「只看過市長穿西裝，沒看過他穿登山服」，誤把「智堅哥」認成「泛舟哥」，讓他後悔得在Dcard發文分享趣味故事。市府幕僚透露，網友沒有認錯，深山中的「野生林智堅」其實為了凝聚團隊向心力，利用周末揪幕僚一起「瘋運動」，展開鐵人特訓班。

林智堅為了凝聚團隊向心力、培養彼此運動習慣，近半年利用周末揪市府團隊與幕僚一起「瘋運動」，展開鐵人特訓班，由熱愛登山的交通處長倪茂榮規劃，組成「鐵人運動團」，至今去過花東騎單車、征服十幾座山，不只團隊感情更親密，大家也從「肉腳」搖身變為「運動健將」。

幕僚透漏，市府運動團有三大特色、兩大禁忌，其中三大特色是「鐵人行程」、「團隊至上」、「零食咖啡不能少」，像是今年中秋連假時林智堅揪團衝花東騎自行車，三天共騎了一百六十多公里，讓幕僚群直呼「太瘋狂」、「比工作還有挑戰」。局處長笑稱平時沒日沒夜地開會，沒想到周末的運動行程更「鐵人」，有次去五指山，來回花了六小時、走了十根指頭，有團員累到趴、林智堅卻還精神奕奕，虧年輕同仁要加強訓練。

林智堅堅持「團隊第一」，幕僚回憶起某次去爬石牛山，團員體力不支，全部人馬上停下查看，然後陪他一起慢慢走完，從下午兩點開始，直到晚上七點多才摸著夜色下山，中間還有人自願先快腳下山，拿頭燈回來照亮大家。

幕僚透漏，平常一板一眼談公事的林智堅，私下其實是個不折不扣的「暖男」，會偷偷買零食、地瓜玉米、甚至在山上親自沖咖啡給幕僚喝，成為大夥運動時「零食咖啡不能少」的溫馨小默契。

幕僚說，團隊兩大禁忌分別是「不談公事」和「不能丟下同伴」。林智堅堅持運動時不談公事，才能放鬆享受一起出遊的樂趣，甚至鼓勵大家帶另一半或家人一起來參與；此外絕對不能丟下夥伴，登山碰到懸崖峭壁時，體力較佳的林智堅市長、交通處長倪茂榮、城銷處長顏章聖、環保局長江盛任等，都會分別看顧隊伍的前中後，一個個協助同事攀爬。

倪茂榮說，運動時也可以看到市長平時不為人知的一面，除了注意大家運動狀態，有次在鴛鴦谷瀑布的時候，看到清涼溪水的林智堅超興奮，衣服一脫就跳下水玩耍，完全就是個活潑的大男孩。

人氣超高的林智堅常常在運動途中被「捕獲」，某次在大崎棟古道煮咖啡到一半被眼尖的山友認出，涼亭瞬間被包圍，開起小型粉絲同樂會，大家除了瘋合照、還排隊搶領限量的「市長牌咖啡」，讓市長跟處長當場煮熱水煮到手軟。

▲▼林智堅揪幕僚一起運動。（圖／市府提供）

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